Mouse Silent Wireless HP 280M in SUPER OFFERTA! SOLO 12€!

Se state cercando un mouse per l'ufficio, il Mouse Silent Wireless HP 280M è attualmente disponibile su Amazon a soli 11,99€, un'offerta imperdibile rispetto al prezzo originale di 13,99€. Ciò rappresenta uno sconto del 14%, permettendovi di godere di un dispositivo con tecnologia LED Blu, riduzione del rumore fino al 90%, design ergonomico, e un dongle ricevitore USB incluso per una connessione wireless senza intoppi. Con 3 pulsanti e una rotella di scorrimento integrata, il Mouse Silent Wireless è progettato per offrirvi il massimo comfort e una durata della batteria fino a 18 mesi. Non perdete questa opportunità di migliorare la vostra esperienza d'uso al computer.

Mouse Silent Wireless HP 280M, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mouse Silent Wireless HP 280M rappresenta la scelta perfetta per chi cerca una soluzione silenziosa senza sacrificare l'affidabilità e la precisione nelle proprie attività quotidiane al computer. Con un'elevata riduzione del rumore fino al 90%, questo prodotto è ideale per studenti, professionisti o chiunque desideri mantenere un ambiente di lavoro tranquillo, che sia in ufficio o a casa. La connessione wireless 2,4 GHz con dongle USB incluso ed una tecnologia ottica avanzata garantiscono una risposta immediata e un tracciamento preciso, venendo incontro alle esigenze degli utenti che richiedono praticità senza il disordine dei cavi.

In aggiunta, per chi dà importanza all'ergonomia e alla sostenibilità ambientale, il Mouse Silent Wireless HP 280M offre un design comodo per lunghi periodi di utilizzo e un packaging eco-friendly realizzato in carta riciclata. Con un'autonomia fino a 18 mesi, questo mouse riduce la necessità di frequenti sostituzioni delle batterie, ulteriormente sottolineando il suo impegno verso l'efficienza e il rispetto dell'ambiente.

Inoltre, viene fornito in un packaging eco-friendly realizzato in carta riciclata. La presenza del vano per il dongle USB all'interno del mouse facilita il trasporto senza perdere l'adattatore. Le sue dimensioni sono 11 x 7,1 x 4 cm, rendendolo compatto ma allo stesso tempo facile da maneggiare.

In conclusione, il Mouse Silent Wireless HP 280M rappresenta una scelta ideale per chi cerca un mouse wireless affidabile, silenzioso e comodo. La combinazione di prestazioni superiori, design ergonomico e impegno per la sostenibilità, a un prezzo ridotto da 13,99€ a soli 11,99€, lo rende un prodotto di grande valore per chi vuole migliorare la propria configurazione di lavoro, studio o gioco.

