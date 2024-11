Mouse Glorious Gaming Model O a SOLI 30€ e sarai un campione!

Amazon propone una fantastica offerta per il mouse Glorious Gaming Model O, perfetto per gli appassionati di gaming alla ricerca di un mouse leggero e ambidestro. Originariamente venduto a 65,80€, oggi è disponibile a soli 29,99€ per il Black Friday. Questo significa che vi godrete uno sconto del 54% su uno dei mouse da gaming più apprezzati sul mercato. Dotato di un design a nido d'ape che riduce il peso a soli 58 grammi senza compromettere la durabilità, questo mouse è ottimizzato per il gioco competitivo. Con piedini in PTFE per movimenti fluidi e switch Omron garantiti fino a 20 milioni di clic, il Glorious Gaming Model O promette prestazioni eccezionali e comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Mouse Glorious Gaming Model O, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Glorious Gaming Model O è la scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un mouse performante che unisce leggerezza e precisione. Grazie al suo design ambidestro e superleggero di soli 58 grammi, è particolarmente indicato per giocatori con mani di medie e piccole dimensioni, offrendo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Il cavo ultra-flessibile e i piedini in PTFE garantiscono movimenti fluidi e un controllo senza precedenti, quasi come se si trattasse di un mouse wireless, soddisfacendo le esigenze di chi privilegia la velocità e l'accuratezza di movimento.

Per chi si dedica al gaming competitivo, il mouse Glorious Gaming Model O risponde a tutti i requisiti necessari per eccellere. Dotato di un sensore Pixart 3360 per un tracciamento preciso al pixel e senza accelerazione, offre una frequenza di polling di 1.000 Hz e una distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm, aspetti fondamentali per chi cerca la massima precisione senza compromessi. La durabilità è garantita dal design a nido d'ape che, oltre a contribuire alla leggerezza, e dagli switch Omron capaci di resistere fino a 20 milioni di click. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per i giocatori che desiderano investire in un mouse da gaming di alta qualità e durevole nel tempo.

Con un prezzo iniziale di 65,80€, ora disponibile a soli 29,99€, il mouse Glorious Gaming Model O- rappresenta una scelta eccezionale per ogni gamer alla ricerca di un mouse leggero, affidabile e altamente performante. La sua combinazione di design ergonomico, tecnologia all'avanguardia e costruzione duratura lo rendono un investimento valido per elevare la vostra esperienza di gioco a livelli professionali.

