Mouse gaming MSI oggi a MENO di metà PREZZO! (-54%)

MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è un mouse da gaming estremamente leggero, progettato con 6 switch programmabili di lunga durata e un sensore ottico rapido e preciso. La sua forma simmetrica e sottile assicura comfort sia per gli utenti destrorsi che per quelli mancini, mentre l'illuminazione RGB Mystic Light aggiunge un elemento di stile al vostro setup. E oggi, grazie a uno sconto del 54% su Amazon, potete acquistarlo per soli 24,99€ anziché 54,90€.

Mouse gaming MSI, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è l'opzione ideale per i giocatori che si dedicano ai giochi FPS competitivi o che necessitano di una reattività e un controllo preciso durante le lunghe sessioni di gioco. Con un peso di soli 65 grammi, questo mouse permette movimenti agili e veloci, mantenendo una grande durata grazie agli switch OMRON ultra-robusti, progettati per resistere a oltre 60 milioni di click.

Oltre alle prestazioni elevate, questo mouse offre anche una personalizzazione avanzata con un sensore ottico di alta qualità che raggiunge fino a 16000 DPI e il supporto per NVIDIA Reflex per minimizzare la latenza. Unendo queste caratteristiche a un design simmetrico e sottile, adatto a diverse tipologie di presa, e a un'illuminazione RGB personalizzabile, il MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 diventa una scelta molto interessante per i giocatori più esigenti e per coloro che desiderano aggiungere un tocco di eleganza al loro setup di gioco.

Con un prezzo scontato di soli 24,99€, meno della metà rispetto al prezzo di listino di 54,90€, il mouse MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ideale per chi cerca un mouse leggero ma affidabile e resistente.

