Mouse gaming Logitech G G502 HERO a prezzo SHOCK su Amazon: MENO DI 40€!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Tra i tanti articoli oggi in sconto, vi segnaliamo il mouse Logitech G G502 HERO, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto al suo prezzo più basso recente di 45,99€, permettendovi di risparmiare il 13%. Ottimizzate il vostro stile di gioco con questo mouse di alta precisione.

Mouse gaming Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G G502 HERO è un accessorio indispensabile per chiunque prenda sul serio il proprio setup da gaming. Con un sensore di precisione che raggiunge i 25.600 DPI, privo di smoothing, filtraggio o accelerazione, questo mouse è consigliato a giocatori di alto livello che necessitano di precisione millimetrica nei movimenti più rapidi e nei click. L'ampia gamma di personalizzazione grazie agli 11 pulsanti programmabili offre un controllo completo nel calore della battaglia, mentre la possibilità di regolare il peso consente di affinare ulteriormente la sensibilità alle preferenze individuali.

La tecnologia LIGHTSYNC, inoltre, permette di sincronizzare l'illuminazione con il proprio stile di gaming, aggiungendo un tocco unico al setup. Non soltanto i professionisti, ma anche gli appassionati di gaming che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco troveranno nel mouse Logitech G G502 HERO un alleato prezioso.

Con un prezzo ridotto da 45,99€ a soli 39,99€, il mouse Logitech G G502 HERO rappresenta un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e personalizzazione avanzata nel proprio setup di gioco. La combinazione tra sensori di precisione, personalizzazione dei pesi e illuminazione RGB lo rende adatto sia agli appassionati di gaming che ai professionisti. Consigliamo vivamente l'acquisto per la sua affidabilità, precisione e per l'opportunità di rendere unico il proprio ambiente di gioco.

