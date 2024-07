Mouse gaming Logitech G G305 oggi SCONTATO del 47%

Siete alla ricerca di un nuovo mouse da gaming? Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per Logitech G G305 LIGHTSPEED a soli 39,99€, con un corposo sconto del 47% sul prezzo originale di 74,99€. Questo mouse gaming wireless vi garantisce prestazioni di alto livello grazie al sensore ottico HERO, con una sensibilità fino a 12.000 DPI e un'efficienza energetica superiore del 10 volte rispetto ai sensori tradizionali. Con la tecnologia LIGHTSPEED, esperienze di gioco senza ritardi e una durata della batteria fino a 250 ore, è l'opzione ideale per chi cerca la combinazione perfetta tra performance e praticità.

Logitech G G305 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G305 LIGHTSPEED è un acquisto consigliato per i videogiocatori che cercano un mouse wireless ad alte prestazioni senza svuotare il portafoglio. Grazie al suo sensore ottico HERO, offre fino a 12.000 DPI e un'efficienza energetica notevolmente superiore rispetto ai modelli precedenti. Questa combinazione garantisce massima precisione e reattività nei giochi, senza il rischio di ritardi o interruzioni, elementi vitali per chi gioca a livelli competitivi o per puro divertimento ma non vuole compromessi sulla qualità. Inoltre, con una durata della batteria che raggiunge fino a 250 ore con una sola batteria AA, Logitech G G305 LIGHTSPEED soddisfa le esigenze di chiunque passi lunghe ore al computer, garantendo un intrattenimento continuativo senza la necessità di ricariche frequenti.

Essendo progettato per la massima comodità di trasporto con il suo pratico ricevitore nano USB, questo mouse è altrettanto adatto per l'uso su laptop, permettendo agli utenti di godersi una qualità di gioco eccellente ovunque. La tecnologia LIGHTSPEED Wireless assicura un'esperienza di gioco veloce e senza lag, con una velocità di aggiornamento di 1ms.

Insomma, Logitech G G305 LIGHTSPEED rappresenta una scelta eccellente per i giocatori alla ricerca di libertà wireless, prestazioni eccezionali e comfort prolungato. Con il suo sensore ad alta sensibilità, la sua leggerezza e durata della batteria estesa, offerto a un prezzo super scontato di 39,99€ da un prezzo originale di 74,99€, è un investimento ideale per portare l'esperienza di gioco a livelli competitivi. La combinazione di qualità, prezzo e prestazioni lo rende un acquisto altamente raccomandato.

