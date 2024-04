SVENDITA TOTALE! Mouse da gaming Corsair IronClaw scontato del 19%!

Volete acquistare un nuovo mouse da gaming? Oggi Amazon offre un'offerta che fa proprio al caso vostro! Il mouse Corsair IronClaw è stato progettato per offrire il massimo comfort agli utenti con mani grandi grazie al suo design ottimizzato per l'impugnatura palm-grip. Dotato di un sensore ottico di alta precisione, dieci pulsanti completamente programmabili e tre modalità di gioco, incluso il supporto alla tecnologia Slipstream Corsair Wireless per una connessione veloce e a bassa latenza, questo mouse è l'ideale per i giocatori che cercano prestazioni di alto livello. Inoltre, è equipaggiato con switch Omron che garantiscono durata e affidabilità nel tempo. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 19%, potete acquistarlo al prezzo di 64,99€ invece di 79,99€.

Mouse gaming Corsair IronClaw, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Corsair IronClaw è la scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano un prodotto affidabile, personalizzabile e confortevole, soprattutto per gli utenti con mani grandi che preferiscono l'impugnatura palm-grip. La sua forma sagomata è progettata per offrire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco, mentre i dieci pulsanti completamente programmabili consentono di adattarlo perfettamente a qualsiasi esigenza di gioco. Grazie alle potenti macro e mappature dei tasti, questo mouse permette di ottimizzare le prestazioni, garantendo un'esperienza di gioco eccellente.

Il sensore ottico di alta precisione Pixart PMW3391, regolabile in intervalli di 1 DPI fino a 18.000 DPI, offre una personalizzazione completa della sensibilità e garantisce un tracciamento preciso per soddisfare tutte le esigenze di gioco. In aggiunta, la possibilità di connessione tramite la tecnologia Slipstream Corsair Wireless, Bluetooth a bassa latenza o via cavo USB, insieme agli switch Omron resistenti certificati per oltre 50 milioni di click, rendono il mouse da gaming Corsair IronClaw una scelta eccellente per i giocatori che cercano versatilità, affidabilità e precisione.

Il mouse gaming Corsair IronClaw si distingue per la sua alta qualità, versatilità di connessione, comfort d'uso e precisione eccezionale. Se state cercando un mouse gaming in grado di offrire prestazioni di alto livello durante lunghe sessioni di gioco, Corsair IronClaw è senza dubbio la scelta ideale per voi. Approfittate dell'offerta attuale su Amazon, con uno sconto del 19%, e portatelo a casa per soli 64,99€.

Vedi offerta su Amazon