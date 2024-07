Mouse da gaming Redragon a 45€ con 23 pulsanti programmabili!

Il mouse da gaming Redragon M990 è attualmente disponibile su Amazon a soli 45,03€ invece di 53,47€, offrendo un risparmio del 16%. Questo mouse da gioco è l'ideale per i gamer esigenti, dotato di 5 livelli DPI ridefinibili fino a 32000 DPI e 23 pulsanti programmabili per un'esperienza di gioco personalizzata. Grazie alle sue 5 modalità di retroilluminazione RGB e i profili di memoria, non solo migliora l'efficacia nel gioco ma aggiunge anche un tocco di stile.

Mouse da gaming Redragon M990, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Redragon M990 rappresenta l'accessorio definitivo per gli appassionati di videogiochi, specialmente per chi pratica gaming a livello competitivo e richiede la massima precisione e personalizzazione. Con i suoi 23 pulsanti programmabili, inclusi 16 tasti macro laterali, offre un livello di controllo e versatilità ineguagliabile, soddisfacendo le esigenze dei gamer più esigenti che desiderano ottimizzare ogni azione sui loro titoli preferiti. I professionisti degli eSports e i giocatori accaniti troveranno nel Redragon M990 una soluzione ideale grazie alla possibilità di regolare così finemente i DPI, con opzioni tra 100 e 32.000, che permette di passare agevolmente da una mira di precisione ad azioni rapidissime in battaglia.

Non solo performance, ma anche stile: le modalità di retroilluminazione RGB del Redragon M990, con 16,8 milioni di colori, consentono di personalizzare l'aspetto del mouse a proprio piacimento, creando un'atmosfera da battaglia perfetta. La compatibilità con Windows XP, Vista, 7, 8, 10, e 11 per un uso programmabile (e Mac OS per un uso normale) assicura che praticamente tutti i giocatori possano sfruttare appieno le potenzialità di questo mouse. Inoltre, il design ergonomico rende questo mouse estremamente confortevole anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Attualmente disponibile a 45,03€ invece di 53,47€, il mouse da gaming Redragon M990 rappresenta una scelta eccellente per i giocatori alla ricerca di prestazioni elevate e personalizzazione. La combinazione di alta precisione, programmabilità e comfort rendono questo mouse un complemento indispensabile per migliorare le performance di gioco. Vi consigliamo l'acquisto per la sua qualità e funzionalità avanzate, ad un prezzo competitivo.

