Mouse da gaming Logitech a 55€ per essere più veloce dei nemici!

Il mouse da gaming Logitech G G305 è attualmente in offerta su Amazon a soli 54,79€, anziché il prezzo originale di 74,99€. Questo mouse wireless, con sensore 12K Hero da 12.000 DPI, offre prestazioni elettrizzanti per i veri appassionati di gaming. Il suo design leggero, unito ai 6 pulsanti programmabili e alla durata della batteria fino a 250 ore, lo rende la scelta ideale per chi cerca libertà di movimento e precisione.

Mouse da gaming Logitech G G305, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G305 è un'ottima scelta per i giocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco wireless di alta qualità senza sborsare una fortuna. Grazie al suo sensore ottico HERO ad alta efficienza energetica, che offre una sensibilità fino a 12.000 DPI e una precisione eccezionale, questo mouse da gaming è perfetto per chi vuole godersi lunghe sessioni di gioco senza preoccuparsi della durata della batteria. Con una singola batteria AA, il G305 promette fino a 250 ore di gioco continuo, rendendolo ideale per chi cerca una soluzione duratura e affidabile.

Inoltre, il design leggero del mouse che pesa solo 99 grammi, assicura una manovrabilità senza pari, importante tanto per i giochi ad alta velocità quanto per l'uso quotidiano. La compattezza e la resistenza di questo mouse, unitamente al ricevitore nano USB integrato, lo rendono perfetto non solo per l'uso domestico ma anche per chi desidera portarlo in viaggio o utilizzarlo fuori casa. Con la tecnologia LIGHTSPEED wireless, vi garantisce un'esperienza di gioco senza lag, con una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms. Il mouse da gaming Logitech G G305 rappresenta quindi una solida opzione per i gamer che non vogliono compromettere la qualità per esigenze di mobilità o budget.

Oggi disponibile a 54,79€ rispetto al prezzo originale di 74,99€, il mouse da gaming Logitech G G305 rappresenta un'ottima offerta per chi cerca prestazioni di alto livello senza rinunciare alla praticità del wireless. La sua tecnologia avanzata, unita a design e comfort, lo rende la scelta ideale per i gamer che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco. Consigliamo l'acquisto per la sua efficienza, precisione e affidabilità.

