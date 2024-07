Mouse da gaming Attack Shark R1 a 29€: ad alte prestazioni!

Il mouse da gaming Attack Shark R1 è un must-have per tutti gli appassionati di giochi. Leggerissimo, è dotato di un sensore da gioco che garantisce precisione e reattività. Offre tre modalità di connessione, inclusi wireless e Bluetooth, rendendolo estremamente versatile. La batteria da 65 ore vi assicura lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Disponibile ora a soli 29,59€ rispetto al prezzo originale di 36,99€, godetevi uno sconto del 20%! Non perdete questa opportunità di avere un mouse da gaming di alta qualità!

Mouse da gaming Attack Shark R1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Attack Shark R1 si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate senza compromessi sul fronte della maneggevolezza e della precisione. Progettato per essere estremamente leggero, grazie ai suoi soli 59 grammi, consente movimenti rapidi e fluidi, minimizzando l'affaticamento anche durante lunghe sessioni di gioco. Grazie al sensore di alta precisione PixArt 3311, che offre fino a 18000 DPI regolabili, ogni giocatore può trovare il proprio setting ideale per dominare nelle partite, sia esso un professionista o uno che gioca per puro divertimento. Inoltre, la possibilità di scegliere tra connessione wireless o cablata e Bluetooth aggiunge un ulteriore livello di flessibilità, assicurando che il mouse si adatti a qualsiasi setup di gioco.

Con una batteria che garantisce fino a 65 ore di gioco con una singola ricarica, questo mouse da gaming si pone al di sopra di molti competitors per quanto riguarda l'autonomia, permettendo agli utenti di concentrarsi sul gioco senza preoccuparsi di continuare a ricaricare l'accessorio. La durabilità è garantita anche da microinterruttori progettati per resistere a oltre 20 milioni di clic, rendendo il mouse Attack Shark R1 una scelta affidabile per lungo tempo.

Il mouse Attack Shark R1 rappresenta un eccellente investimento per i gamer alla ricerca di prestazioni elevate, robustezza e autonomia. La sua leggerezza, la sensibilità del sensore e la versatilità di connessione, lo rendono ideale per chi gioca a livelli competitivi o per chi desidera semplicemente migliorare la propria esperienza quotidiana.

