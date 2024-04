MotoGP 23 - Day One Edition per PS5 a 30€! SCONTO del 58%!

MotoGP 23 - Day One Edition per PS5 è oggi in offerta su Amazon a soli 29,90€, da un prezzo originale di 70,99€. Questo significa che potrete godervi l'adrenalina delle corse su due ruote con uno straordinario sconto del 58%! Un'opportunità unica di vivere il brivido della pista, che siate piloti esperti o alle prime armi. Il gioco offre una modalità Meteo Dinamico per sfide sempre diverse, cross-play completo per competizioni senza confini di piattaforma e la possibilità di progredire e fortificare la propria squadra.

MotoGP 23 - D1 Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

MotoGP 23 si rivela un acquisto consigliato per gli appassionati di moto da corsa e per chi desidera immergersi nel brivido e nell'adrenalina che solo la pista può offrire. Questa edizione è particolarmente indicata sia per piloti esperti alla ricerca di nuove sfide e modalità di gioco che mettano alla prova le loro abilità, sia per i novizi che si avvicinano per la prima volta al mondo delle corse su due ruote, grazie a un'esperienza di guida resa accessibile e piacevole dalle innovative funzionalità di gioco. Grazie alla modalità Meteo Dinamico, ogni gara diventa imprevedibile e ricca di svolte emozionanti, replicando fedelmente l'incertezza delle condizioni meteorologiche che possono influenzare l'esito di ogni competizione.

Inoltre, MotoGP 23 - Day One Edition offre la possibilità di gareggiare senza limiti attraverso il cross-play compatibile con diverse piattaforme e generazioni di console, ampliando così l'orizzonte competitivo e permettendo ai giocatori di sfidarsi con avversari provenienti da tutto il mondo. Il percorso di carriera completamente riprogettato invita inoltre a scalare le classifiche, dalla Moto3 fino alla vetta della MotoGP, offrendo un'esperienza personalizzata e realistica.

Disponibile a soli 29,99€, rispetto al prezzo originale di 70,99€, MotoGP 23 - Day One Edition per PS5 è la scelta perfetta per chi cerca non solo il brivido della competizione ad alta velocità, ma anche una profonda personalizzazione del proprio percorso di carriera e la possibilità di sfidare giocatori da tutto il mondo. Vi consigliamo l'acquisto per vivere l'emozione e la sfida del vero campionato di MotoGP comodamente da casa.

Vedi offerta su Amazon