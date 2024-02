Mortal Kombat 1 per PS5, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 47%

Se siete amanti dei picchiaduro e volete ampliare la vostra collezione di giochi per PS5, non perdete l'opportunità di aggiudicarvi Mortal Kombat 1, uno dei migliori esponenti del genere dei tempi recenti. Lo trovate attualmente in offerta su Amazon a soli €39,81 anziché €74,99, con uno sconto del 47%: un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati!

MORTAL KOMBAT 1 (PS5), chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Mortal Kombat 1 costituisce sostanzialmente un evoluzione netta per la serie sotto ogni singolo aspetto. Il gameplay, ancora truculento come da tradizione, è stato notevolmente migliorato, e oggi menare le mani nei panni degli storici combattenti della saga è ancora più divertente che mai.

Tra gli elementi vincenti del pacchetto troviamo proprio la varietà, complici le invasioni che sono un'idea davvero molto interessante per la serie; anche il roster è davvero ottimo, e siamo probabilmente di fronte alla versione più completa vista sinora. Potrete giocare online in moltissima modalità, prolungando il divertimento ben oltre il semplice termine della campagna per giocatore singolo.

In definitiva, stiamo parlando di un acquisto imprescindibile per tutti i fan della saga, che viene ora proposto ad un prezzo assolutamente vantaggioso di 39,81€, con un risparmio netto del 47%: un'offerta mica da ridere, soprattutto se consideriamo che stiamo comunque parlando di un'uscita piuttosto recente.

