Monitor gaming MSI G2712F in SCONTO: prestazioni da pro a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che unisca prestazioni avanzate e prezzo competitivo, non potete lasciarvi sfuggire questa promozione su Amazon. Il monitor MSI G2712F è disponibile a soli 119,99€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo più basso recente di 139,99€. Un'occasione perfetta per migliorare la vostra postazione da gaming con un dispositivo pensato per garantire la massima fluidità e precisione visiva.

MSI G2712F, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G2712F è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e reattiva. Grazie al suo pannello IPS FHD (1.920x1.080 pixel), i colori risultano vibranti e precisi, coprendo il 96% dello spazio sRGB. Questo lo rende ideale per i giochi che richiedono fedeltà cromatica, come quelli basati su ambientazioni realistiche o effetti visivi dettagliati. Inoltre, il design frameless rende questo monitor perfetto per configurazioni multi-schermo, eliminando quasi del tutto le linee di interruzione tra i monitor.

Un aspetto fondamentale per i gamer competitivi è la velocità. Con un refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG), il G2712F assicura un tracciamento preciso dei movimenti e del target, ideale per gli esports e per i giochi dove la rapidità di reazione è cruciale. La tecnologia Adaptive Sync sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU, riducendo i fastidiosi fenomeni di screen tearing e stuttering, per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Il monitor MSI G2712F non offre solo prestazioni elevate, ma è pensato anche per il comfort del giocatore. Le tecnologie less-blue light e anti-flicker proteggono gli occhi dall’affaticamento durante le sessioni di gioco prolungate. Inoltre, la funzione Night Vision ottimizza la visibilità nelle aree scure del gioco, permettendo di cogliere ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il monitor dispone di porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b CEC, garantendo una compatibilità totale con PC, console, laptop e altri dispositivi. Il retro del monitor è dotato di un pratico joystick a 5 vie per navigare facilmente tra le impostazioni, e un supporto VESA 100x100 per una facile installazione su supporti da parete o bracci mobili.

Grazie al prezzo scontato di 119,99€ su Amazon, MSI G2712F rappresenta un ottimo investimento per i gamer che cercano un monitor performante a un prezzo accessibile. Tra la qualità visiva del pannello IPS, la rapidità del refresh rate e le opzioni di comfort, è la scelta perfetta per qualsiasi appassionato di gaming che voglia migliorare la propria esperienza.

