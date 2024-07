Monitor da gaming Samsung 28'' al MINIMO STORICO di 440€!

Se state cercando un monitor da gaming, fermatevi a leggere. Il monitor da gaming Samsung Odyssey G7 28'' vi propone un'immersione totale nel mondo dei giochi con colori cristallini e un angolo di visione di 178º, permettendovi di catturare ogni dettaglio dell'azione. Dotato di HDR 400, assicura contrasti più intensi e neri più profondi. Offre una sessione di gioco fluida e priva di sfarfallamenti, mentre la tecnologia FreeSync Premium Pro e la compatibilità G-Sync eliminano ritardi e immagini tagliate, per un'azione senza precedenti. Trovate questo capolavoro di tecnologia su Amazon a 439,90€, il prezzo al suo minimo storico. Da non perdere!

Monitor da gaming Samsung Odyssey G7 da 28'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Samsung Odyssey G7 da 28 pollici è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di gioco immersiva e senza compromessi. Con una risoluzione UHD 4K e un pannello IPS, offre immagini nitide e colori vividi da qualsiasi angolazione, rendendolo perfetto per scoprire ogni dettaglio dei propri giochi preferiti con la massima definizione. La combinazione del displayHDR 400 con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms garantisce una qualità visiva eccellente, con contrasti profondi e una fluidità di gioco eccezionale, permettendo di individuare nemici e muoversi con precisione.

Inoltre, grazie alla compatibilità G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, il monitor garantisce un'azione di gioco stabile e priva di distorsioni, ideale per le sessioni più intense e complesse. La sua designazione come dispositivo senza ingresso antenna e l'assenza di tuner TV sottolineano ulteriormente la sua ottimizzazione per il gaming puro. Aggiungendo personalità alla configurazione con Core Lighting e gestendo le impostazioni di gioco in maniera intuitiva direttamente dal display, gli utenti possono rimanere completamente immersi nelle partite. È la scelta perfetta per i gamer che desiderano migliorare la loro configurazione con un monitor progettato per esaltare ogni sfumatura e dettaglio dei giochi, portando la competizione e l'immersione a un livello superiore.

Il monitor Samsung Odyssey G7 28'' è disponibile oggi a 439,90€, il prezzo più basso mai visto, e si distingue per le sue prestazioni di alta qualità che promettono un'esperienza di gioco immersiva grazie alla tecnologia avanzata di display e sincronizzazione. La risoluzione UHD 4K, combinata con le tecnologie HDR 400 e FreeSync Premium Pro, rende questo monitor un'ottima scelta per i giocatori che cercano il meglio in termini di qualità visiva e fluidità. Vi consigliamo questo prodotto perché rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni, qualità dell'immagine e innovazioni tecniche dedicate al gaming.

