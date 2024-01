MINIMO STORICO sul desktop MSI Creator P100X! Oggi vi costa quasi la metà!

Il mercato dell'hardware sta vivendo una fase di grande entusiasmo con l'introduzione delle nuove schede grafiche Nvidia Super, e tra queste spicca la GeForce RTX 4070 Super. Per chi è alla ricerca di un PC gaming di alto livello, già pronto per l'uso e con un design versatile adatto a qualsiasi spazio, MSI Creator P100X rappresenta una scelta eccellente. Nonostante lo sconto del 47%, il suo prezzo di 2.796,00€ potrebbe sembrare alto, ma considerando le sue specifiche e prestazioni, è un investimento solido per gli amanti dei videogiochi.

MSI Creator P100X, chi dovrebbe acquistarlo?

È perfetto per chi desidera un PC desktop con componenti di alta gamma e un design sofisticato. MSI Creator P100X si distingue per il suo case ultra-sottile, che permette di posizionarlo in spazi dove un case tradizionale non entrerebbe. Questo non va a scapito del raffreddamento dei componenti, che includono un processore Intel Core i7-12700KF, 64GB di RAM e una scheda grafica GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC. Presenta anche una porta LAN da 2.5G per una connessione di rete veloce e supporta il Wi-Fi 6E per connessioni wireless stabili.

MSI Creator P100X è dotato di hardware TPM 2.0 per una sicurezza crittografica affidabile e la tecnologia MSI Sound Tune, ideale per ambienti rumorosi. Supporta software professionali come Photoshop, After Effects e 3Ds Max, rendendolo un investimento prezioso per i creatori di contenuti che cercano prestazioni di alto livello, ora disponibili a un prezzo più conveniente.

Le prestazioni dell'MSI Creator P100X sono assicurate da componenti di qualità eccellente, racchiusi in un case compatto ma ben progettato, che supera i limiti tipici degli spazi interni ristretti, evitando surriscaldamenti comuni in molti altri modelli, il tutto a un prezzo davvero eccellente.

