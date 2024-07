MINIMO STORICO per il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED 27''!

In cerca di un ottimo monitor da gaming? Dopo avervi segnalato il Samsung Odyssey G7 28'', ecco un'altra offerta che potrebbe interessarvi. Su Amazon è infatti disponibile il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED 27'' al prezzo di 799,99€ invece di 899,00€, offrendovi un risparmio del 11%. Con una risoluzione impressionante di 2560x1440 (QHD 2K), pannello OLED privo di riflessi, un incredibile refresh rate di 360Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms, promette un'esperienza di gioco senza paragoni. AMD FreeSync Premium Pro garantisce una sincronizzazione perfetta tra GPU e display per un gioco fluido e privo di interruzioni. Approfittate di questa offerta per portare la vostra esperienza di gioco al livello successivo.

Monitor da gaming Samsung Odyssey OLED 27'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED da 27 pollici è il compagno ideale per i videogiocatori più esigenti, che cercano un'esperienza visiva senza pari e prestazioni di alto livello. Grazie alla sua risoluzione QHD di 2560x1440, garantirà immagini nitide e dettagliate, ideali per immergersi completamente nei mondi virtuali. Il pannello OLED Glare Free offre una gamma di colori con contrasti profondi, riuscendo a catturare ogni sfumatura del gioco e rendendo le scene ancor più realistiche e coinvolgenti.

Dedicato a chi non si accontenta e cerca sempre il massimo delle prestazioni, questo monitor sfoggia un refresh rate eccezionale di 360Hz assieme a un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03ms (GtG), consentendo ai giocatori di anticipare le mosse degli avversari e reagire con prontezza in ogni situazione di gioco. Con la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, assicura la perfetta sincronizzazione tra GPU e pannello, eliminando intermittenze e ritardi, e garantendo un'esperienza fluida e senza interruzioni. Perfetto per gli appassionati dei videogiochi competitivi o per chi desidera godersi al meglio titoli ad alta definizione.

Attualmente disponibile a 799,99€, scontato rispetto al prezzo originale di 899€, il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED rappresenta un'investimento eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca della migliore esperienza visiva possibile. La sua tecnologia all'avanguardia, abbinata alla riduzione significativa dei riflessi e alla capacità di sincronizzazione perfetta tra GPU e pannello, vi garantiranno un vantaggio competitivo in ogni partita.

