MINIMO STORICO! Hot Wheels Unleashed 2 oggi a soli 35€!

Oggi Amazon propone un'altra offerta molto interessante in occasione della Gaming Week 2024. Infatti, oggi potete risparmiare il 33% sull'acquisto della Pure Fire Edition di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged per PS5 e pagarlo solamente 35,39€. Un ottimo affare, se considerate il prezzo pieno di 52,46€! Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, la creatura di Milestones vi offre l'opportunità di espandere la vostra collezione virtuale con oltre 130 veicoli diversi, inclusi Hot Wheels Originals, Monster Trucks e molte altre iconiche macchinine della serie. Il gioco propone un'avventura incredibilmente fedele al capitolo precedente arricchita da nuove affascinanti modalità di gioco, online e offline. Oltre al gioco base, la Pure Fire Edition include tre DLC che arricchiscono ulteriormente l'esperienza.

Hot Wheels Unleashed 2 - Pure Fire Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged è il gioco perfetto per i giocatori alla ricerca di adrenalina pura e sfide avvincenti senza allontanarsi troppo dalla formula che ha reso grande il suo predecessore. Grazie all'aggiunta di oltre 130 veicoli tra auto, monster trucks, moto e ATV, il gioco propone un'esperienza di corsa divertente e variegata. Ognuno dei mezzi proposti offre caratteristiche uniche, ideali per affrontare un'ampia varietà di piste e sfide che metteranno alla prova i riflessi e le strategie del giocatore. Inoltre, la Modalità Storia è ora più corposa e dotata di un vero filo narrativo che arricchisce notevolmente l'esperienza di gioco, fornendo un contesto più coinvolgente e motivante per progredire attraverso le diverse competizioni.

L'acquisto di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged è consigliato a chi ha apprezzato il primo capitolo e desidera immergersi nuovamente in un'esperienza simile arricchita diverse novità interessanti. Il gioco offre una grande varietà di scenari, che spaziano da giardini suburbani a mini-golf western, arricchiti da nuove abilità come Scatti Laterali e Salti, ideali per sfidare gli avversari o evitare ostacoli.

La Pure Fire Edition di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, ora disponibile a soli 35,39€, conserva l'essenza del capitolo precedente arricchendola con nuove, seppur limitate, migliorie e una modalità storia più corposa. Con l'aggiunta di ben tre DLC che arricchiscono l'esperienza di gioco, rappresenta ottimo acquisto per gli appassionati di giochi di corse e per chi ha amato il suo predecessore.

Vedi offerta su Amazon