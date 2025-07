Il mondo videoludico si prepara a una giornata che potrebbe segnare una svolta significativa per l'ecosistema Nintendo. La casa di Kyoto ha infatti annunciato un Nintendo Direct Partner Showcase programmato per il 31 luglio, un evento che promette di svelare dettagli cruciali non solo sui prossimi titoli per l'attuale Switch, ma soprattutto sul futuro di Switch 2.

Con una durata prevista di 25 minuti, l'evento si concentrerà esclusivamente sui progetti sviluppati dai partner di terze parti dell'azienda giapponese, escludendo quindi i titoli first-party.

La diretta andrà in onda alle 15:00 del pomeriggio in Italia.

Nintendo ha confermato che l'evento sarà trasmesso su YouTube e potrete naturalmente seguirlo in diretta. Questa scelta di orario, inusuale per il pubblico europeo, suggerisce che l'evento sia stato pensato principalmente per il mercato nordamericano.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La denominazione "Partner Showcase" indica chiaramente che il protagonista dell'evento non sarà Nintendo direttamente, ma piuttosto l'ecosistema di sviluppatori e publisher che collaborano con la multinazionale nipponica. Questa strategia non è nuova per Nintendo, che spesso utilizza questi showcase per dare visibilità ai titoli third-party, spesso meno rappresentati durante i Nintendo Direct tradizionali.

L'aspetto più intrigante rimane però il riferimento esplicito a Switch 2, che potrebbe finalmente rivelare i primi dettagli concreti sul futuro di questa nuova generazione di console portatile.

L'annuncio ha immediatamente scatenato speculazioni e discussioni all'interno della community videoludica internazionale. Molti si chiedono quali publisher parteciperanno all'evento e, soprattutto, che tipo di informazioni verranno condivise riguardo alla nuova console.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per Nintendo di mostrare come l'ecosistema third-party si stia preparando per la transizione effettiva verso la nuova generazione, mantenendo al contempo il supporto per l'attuale Switch. Magari sarà anche l'occasione giusta per dare uno sguardo più approfondito a The Duskbloods?

Proprio il nuovo titolo sviluppato in collaborazione con FromSoftware è considerato uno dei progetti più attesi sulle console Nintendo, magari il Direct potrebbe essere l'occasione giusta per mostrare una sessione di gameplay estesa.