Mini console Super Pocket Capcom Edition oggi a SOLI 45€!

Finalmente il Prime Day 2024 è arrivato, portando con sé un’ondata di promozioni dedicate a chi possiede un account Amazon Prime. Solo oggi, troverete tante offerte dedicate alle console e agli accessori gaming. Per esempio, lo store presenta Super Pocket Capcom Edition, una mini console che rappresenta un vero gioiello per gli amanti del retrogaming, ora disponibile a soli 44,99€ invece di 52,57€. La console portatile include 12 giochi arcade Capcom acclamati dalla critica, tra cui classici come Street Fighter II’: Hyper Fighting, Final Fight e Ghouls ‘N Ghosts, garantendo ore di divertimento con un tocco di nostalgia. La Super Pocket Capcom Edition offre anche una ricarica rapida USB-C, la possibilità di collegamento multiplayer e una compatibilità con oltre 35 cartucce che ampliano ulteriormente la libreria di giochi a disposizione. È il momento perfetto per aggiungere questa gemma alla vostra collezione personale o come regalo per un amante dei videogiochi.

Super Pocket Capcom Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Super Pocket Capcom Edition si rivolge a tutti gli appassionati di retrogaming e, in particolare, a chi ama i classici arcade che hanno fatto la storia dei videogiochi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'esperienza di gioco nostalgica ma al tempo stesso portatile, grazie al suo design compatto e la facilità di trasporto. Con 12 giochi preinstallati, tra cui iconici titoli come Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, Ghouls and Ghosts e Strider, questa console è ideale sia per i nostalgici che vogliono rivivere le emozioni dei giochi che hanno segnato la loro giovinezza, sia per i nuovi giocatori che desiderano scoprire i capisaldi del gaming classico. Grazie alla sua compatibilità con le cartucce Evercade, inoltre, offre la possibilità di ampliare ulteriormente il catalogo dei giochi, una scelta eccellente per chi desidera una gamma variegata di titoli.

Dotata di uno schermo TFT RGB da 2,8’’ che garantisce una buona qualità visiva e una ricarica veloce tramite USB-C, la Super Pocket Capcom Edition si presenta come una soluzione ottimale per lunghe sessioni di gioco fuori casa. Le sue funzionalità, tra cui la possibilità di connettere due dispositivi per esperienze multiplayer e una modalità facile per i giocatori meno esperti, lo rendono adatto a tutti, dai più piccoli ai veterani del gioco.

Attualmente in offerta a 44,99€, rispetto al prezzo originale di 52,57€, Super Pocket Capcom Edition rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di retrogaming. Combina un design nostalgico con tecnologia moderna, il regalo perfetto per i nostalgici dei giochi classici e una preziosa aggiunta alla collezione di un appassionato. Vi consigliamo vivamente l'acquisto per rivivere alcuni dei titoli più significativi della storia dei videogiochi ovunque desideriate.

