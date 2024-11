Migliora le tue performance con questo mouse wireless TOP in SUPER SCONTO! -37%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che unisca prestazioni eccezionali e tecnologia all'avanguardia, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon: Logitech G502 X PLUS, disponibile a soli 112,98€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato di €179. Un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione di gioco con un dispositivo dalle prestazioni professionali. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Logitech G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G502 X PLUS è la versione rivisitata di uno dei mouse gaming più iconici di Logitech. Questa nuova edizione, dotata di tecnologia LIGHTSPEED wireless e illuminazione RGB personalizzabile, è stata completamente riprogettata per offrire prestazioni ancora più elevate. Disponibile nelle varianti di colore nero e bianco, si adatta perfettamente a qualsiasi setup da gaming.

Il cuore di questo mouse è rappresentato dagli switch ibridi LIGHTFORCE, che combinano la tecnologia ottico-meccanica per una risposta ultrarapida e un clic preciso. Questa innovazione garantisce una velocità superiore e una maggiore affidabilità rispetto ai mouse tradizionali, offrendo un vantaggio competitivo durante le sessioni di gioco più intense.

Una delle caratteristiche che rendono il Logitech G502 X PLUS un vero must-have per i gamer è il suo sensore HERO 25K, che assicura precisione assoluta fino al livello sub-micron. Con zero smoothing, filtraggio e accelerazione, questo sensore è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e senza compromessi, permettendovi di cogliere anche i più piccoli movimenti sullo schermo.

Il G502 X PLUS è dotato di un tasto DPI Shift riprogettato, reversibile e rimovibile, per un adattamento perfetto alle vostre preferenze di gioco. Inoltre, la rotella di scorrimento a doppia modalità vi consente di passare dal rapido scorrimento libero alla modalità riga per riga, offrendo maggiore controllo e precisione. Gli 8 LED RGB personalizzabili con la tecnologia LIGHTSYNC aggiungono un tocco di stile alla vostra postazione, sincronizzandosi con i giochi e ottimizzando la durata della batteria grazie al rilevamento dell'attività.

Attualmente disponibile a 112,98€ invece di 179€, il Logitech G502 X PLUS rappresenta un vero affare per chi cerca prestazioni al top, personalizzazione avanzata e comfort in un mouse da gaming wireless. Approfittate di questa offerta esclusiva per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore!

Vedi offerta su Amazon