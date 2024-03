Microsoft Surface Pro 9 in SCONTO del 19% su Amazon!

Microsoft Surface Pro 9 nel formato da 13 pollici rappresenta un'eccellente scelta per chi ricerca un portatile versatile e performante, ideale per aumentare la produttività in ambito professionale o personale. Dotato di un potente processore Intel Core di 12ª generazione e grafica Intel Iris Xe integrata, offre prestazioni elevate per gestire agevolmente le attività più impegnative. Con un'autonomia prolungata e un display touchscreen PixelSense di alta qualità, questo modello garantisce un'esperienza visiva impeccabile e una grande praticità d'uso. Inoltre, lo scomparto integrato per la stilo Slim Pen 2 permette di prendere appunti e disegnare in modo intuitivo e preciso. Grazie al suo design intelligente e ai componenti di fascia alta, il Microsoft Surface Pro 9 si adatta perfettamente al vostro stile di lavoro, offrendo soluzioni avanzate per massimizzare l'efficienza. Approfittate dell'offerta a tempo su Amazon del 19% di sconto e portate a casa questo portatile per soli 1.799€ anziché 2.229€.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato del potente processore Intel Core di 12ª generazione con grafica Intel Iris Xe integrata, offre un'esperienza d'uso eccezionalmente veloce e fluida, perfetta per la produttività, la navigazione web e lo streaming di contenuti multimediali. Con un'autonomia fino a 15,5 ore, questo dispositivo assicura un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti, rendendolo ideale per chi lavora in mobilità o per gli studenti che affrontano lunghe giornate di studio. La sua portabilità e il design elegante lo rendono perfetto per essere utilizzato ovunque, garantendo al contempo una produttività ottimale e un'esperienza utente senza compromessi.

Grazie alla compatibilità con la stilo digitale, questo dispositivo è particolarmente adatto a chi si dedica al disegno digitale o alle annotazioni direttamente sullo schermo. Le porte Thunderbolt 4 ampliano ulteriormente le sue capacità, consentendo una connettività avanzata per una produttività desktop completa e per esperienze di gioco locali. Per chi ama personalizzare il proprio spazio di lavoro, il dispositivo offre una gamma di nuovi colori intensi da abbinare e combinare, trasformandolo non solo in un potente strumento di lavoro, ma anche in un accessorio di stile.

Grazie al suo touchscreen PixelSense e alle porte Thunderbolt 4, offre un'esperienza d'uso innovativa e completa, adatta sia al lavoro che al tempo libero. Con uno sconto del 19% su Amazon, è possibile acquistare il Microsoft Surface Pro 9 oggi per soli 1.779€ anziché 2.229€, rendendolo un investimento conveniente per chi cerca prestazioni premium a un prezzo accessibile.

