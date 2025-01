Metaphor: ReFantazio: acquista ora il nuovo capolavoro di Atlus in SCONTO! -30%

Un mondo straordinario vi attende! Se siete fan dei JRPG e cercate un’esperienza coinvolgente, è il momento perfetto per tuffarsi nell’universo di Metaphor: ReFantazio. Creato dagli stessi autori di Persona 3, 4 e 5, questo titolo promette un viaggio epico tra magia, politica e combattimenti avvincenti. Oggi potete portarvelo a casa a soli 49,99€, grazie a un incredibile sconto del 30% sul prezzo consigliato di 79,99€!

In Metaphor: ReFantazio, vestirete i panni di un eroe della tribù Elda, accompagnato dalla misteriosa fata Gallica, con l’obiettivo di spezzare una maledizione che incombe sul principe perduto del regno di Euchronia. Il gioco unisce combattimenti a turni e azione in tempo reale, permettendovi di personalizzare il vostro gruppo grazie agli "archetipi", un sistema che ridefinisce le classi tradizionali e dona profondità strategica all’esperienza.

L’avventura vi porterà a esplorare un vasto mondo fantasy, attraversando città e dungeon a bordo del vostro trasvettore, incontrando tribù uniche e stringendo alleanze fondamentali. Ogni vostra scelta influenzerà l’esito del Torneo del Trono, il processo di selezione per il nuovo sovrano dopo l’assassinio del re. Saper gestire il tempo tra missioni, esplorazione e relazioni sociali sarà essenziale per ottenere il sostegno del popolo e avanzare nella vostra lotta per il potere.

Non lasciatevi sfuggire questa perla targata Atlus: acquistate ora Metaphor: ReFantazio per PS5 a soli 49,99€ e approfittate dello sconto del 30%. Preparatevi a vivere un’epopea ricca di intrighi, combattimenti strategici e un’ambientazione straordinaria. Il trono vi aspetta… siete pronti a conquistarlo?