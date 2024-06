Mech drago titanio di Cole LEGO a 81€: avventure Ninjago!

Il set LEGO Ninjago Mech drago titanio di Cole è ora in offerta speciale su Amazon a soli 80,99€, contrassegnando un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 99,99€. Questo si traduce in uno sconto del 19%. Pensato per gli appassionati dai 12 anni in su, questo set comprende il Mech Cole dotato di 2 spade katana, pronto a combattere. Con 1.055 pezzi, è il più grande mech di titanio Ninjago mai creato, completo di braccia, gambe, testa e punti di rotazione tutti snodabili, perfetto per ricreare le scene d’azione della serie Ninjago. Un'incredibile aggiunta alla collezione per i piccoli costruttori, offrendo ore di gioco e una fantastica esperienza di costruzione. E, a proposito di LEGO, avete visto i pre-order disponibili?

Mech drago titanio di Cole LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO Ninjago rappresenta il regalo ideale dai 12 anni in su, unendo il fascino dell'azione ninja al piacere della costruzione. Va incontro alle esigenze dei giovani costruttori che amano rivivere le avventure viste nella seconda stagione del programma "La rivolta dei draghi Ninjago ", proponendo un'esperienza di gioco ricca e coinvolgente. Dotato di braccia, gambe, testa, corpo e punti di rotazione snodabili, il Mech permette di assumere svariate pose dinamiche per i combattimenti più accesi, mentre le ali di drago e la grande spada aumentano ulteriormente il senso di avventura.

Con 1.055 pezzi e una minifigure, questo set alto 39 centimetri sfida la creatività offre infinite ore di divertimento. È anche un'opportunità per i giovani fan di immergersi ancora più a fondo nell'universo Ninjago, creando le proprie storie di coraggio e amicizia. Al di là del tempo trascorso nella costruzione, il set offre l'opportunità di esporre il Mech come modello da collezione, celebrando la passione per i ninja. Perfetto come idea regalo di compleanno, propone un'esperienza unica, educativa ed entusiasmante che va ben oltre il semplice gioco, nutrendo l'inventiva e l'immaginazione.

Il set ora offerto a 80,99€ anziché 99,99€, rappresenta non solo un'appassionante esperienza di gioco ma anche una coinvolgente costruzione che stimola la creatività. Con i suoi dettagli e la sua versatilità, è un regalo ideale per i bambini che amano i giochi di ruolo e che desiderano ricreare le epiche battaglie dei loro eroi ninja.

