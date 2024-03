Maxi Uovo di Pasqua Baci Perugina a SOLI 12€! CHE BONTÀ!

La Pasqua 2024 è ormai alle porte e siete ancora senza Uovo di Cicciolato? Ecco l'offerta speciale su Amazon per il Maxi Uovo di Pasqua Baci Perugina 2024, imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato al latte e delle sorprese. Con un prezzo di soli 12,45€ rispetto al costo originale di 13,99€, approfittate di un risparmio e di uno sconto dell'11%. Questa confezione speciale incanta con le sue illustrazioni vivaci create dall'illustratore Antonio Colomboni, rendendola un regalo perfetto per celebrare la Pasqua. Al suo interno, oltre al delizioso cioccolato arricchito da croccante granella di nocciole, troverete una sorpresa esclusiva firmata dall'artista e 3 Baci Perugina classici. Un'opportunità da non perdere per regalare o gustare un capolavoro di cioccolato che abbraccia anche un importante progetto di sostenibilità.

Maxi Uovo di Pasqua 2024 Baci Perugina, chi dovrebbe acquistarlo?

La sua confezione, arricchita dalle illustrazioni originali di Antonio Colomboni, lo rende un regalo perfetto per gli amanti dell'arte e del design, oltre che per gli estimatori del cioccolato. Grazie alla combinazione di cioccolato al latte e granella di nocciole, unita ai famosi cioccolatini Baci Perugina con nuovi messaggi illustrati, soddisfa non solo il palato ma anche lo spirito, offrendo un'esperienza multisensoriale unica.

Inoltre, acquistando il Maxi Uovo di Pasqua Baci Perugina di 380g si contribuisce a progetti di sostenibilità grazie al coinvolgimento nel programma Nestlé Cocoa Plan in collaborazione con Rainforest Alliance. Questo lo rende una scelta eccellente per chi non solo cerca qualità e bellezza nei propri acquisti, ma è anche attento all'impatto ambientale e sociale delle proprie scelte.

Acquistando il Maxi Uovo di Pasqua Baci Perugina al prezzo di 12,45€ avrete l'opportunità di gustarvi un'esperienza unica. Questo prodotto non solo é un'esplosione di sapori grazie alla sua ricetta ricca e alla croccantezza delle nocciole, ma rappresenta anche un gesto di amore che coniuga l'arte visiva con il sostegno a pratiche di produzione sostenibili. Vi consigliamo di cogliere questa occasione per sorprendere i vostri cari con un regalo speciale ed etico.

Vi ricordiamo intanto anche le altre Uova di Pasqua disponibili online: quelle della Kinder, le uova firmate Venchi e le uova PlayStation - KitKat con un concorso eccezionale.

