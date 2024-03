Mario Kart Live: Home Circuit in OFFERTA a 94€! DIVERTIMENTO TOP!

Trasformate la vostra casa in un circuito mozzafiato con il gioco Mario Kart Live: Home Circuit, disponibile ora su Amazon a soli 94,97€, rispetto al prezzo originale di 109,99€. Questo set vi permette di guidare nel mondo reale usando i comandi tradizionali di Mario Kart, con l'azione trasmessa direttamente sullo schermo della vostra console Nintendo Switch o sulla TV. Perfetto per divertirsi fino a quattro giocatori, ogni set include 1 Kart, 4 porte, 2 segnali di curva e un cavo di ricarica USB. Non perdete la possibilità di vedere la vostra casa da una nuova prospettiva con lo sconto del 14%. Assicuratevi di affrettarvi prima che l'offerta termini ma state attenti agli animali di casa!

Mario Kart Live: Home Circuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart Live: Home Circuit è l’acquisto perfetto per le famiglie che cercano un nuovo modo di interagire con i videogiochi, all’interno delle mura domestiche. Trasformando il soggiorno o qualsiasi altro spazio della casa in un circuito da corsa, offre un’esperienza di gioco unica che combina il mondo virtuale con quello reale. È ideale per i fan di Mario Kart di tutte le età che desiderano vedere i loro corridori preferiti prendere vita e competere proprio davanti ai loro occhi. Il set è pensato per garantire divertimento condiviso, essendo adatto per fino a quattro giocatori, purché ciascuno abbia accesso a un proprio kart, a una console Nintendo Switch e a una copia del software.

Mario Kart Live: Home Circuit soddisfa la curiosità tecnologica, grazie all’innovativo utilizzo della telecamera, che permette di seguire l'azione in prima persona sullo schermo della console Nintendo Switch o sulla TV. È adatto a chiunque apprezzi la tecnologia e voglia sperimentare una nuova forma di interattività nel gaming.

Il gioco combina l'esperienza digitale del classico Mario Kart con l'ebbrezza di guidare un kart reale telecomandato, dotato di una telecamera, che trasmette in prima persona le immagini dell'azione direttamente sullo schermo della console Nintendo Switch o sulla TV. Il set include un kart, quattro porte, due segnali di curva e un cavo di ricarica USB. I giocatori possono vivere l'esperienza unica di vedere la propria casa trasformarsi in un circuito di Mario Kart, raccogliendo oggetti e sfidando amici e familiari in frenetiche corse.

Acquistando Mario Kart Live: Home Circuit a 94,97€ rispetto al prezzo originale di 109,99€, avrete l'opportunità unica di portare l'emozione delle corse di Mario Kart nel mondo reale, dentro le mura di casa vostra. Raccomandiamo l'acquisto a tutti gli appassionati di videogiochi e a coloro che cercano un'esperienza interattiva e coinvolgente che unisce virtuale e reale in un modo del tutto nuovo.

