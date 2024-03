Magic The Gathering X Fallout: ecco dove effettuare il preorder dei nuovi deck a prezzo scontato

Per gli appassionati di Magic: The Gathering e gli amanti dell'universo post-apocalittico di Fallout, la collaborazione tra questi due giganti del divertimento ha portato alla creazione di quattro mazzi di carte esclusivi, disponibili dal 8 marzo. Questi mazzi unici sono reperibili sia su GameStop che su Amazon, permettendovi di scegliere la piattaforma di acquisto preferita. Vi forniremo i link diretti a ciascuna delle nuove offerte disponibili.

Deck Magic The Gathering X Fallout, chi dovrebbe acquistarli?

Se siete affezionati dell'universo di Fallout o collezionisti di Magic The Gathering in cerca di nuovi, entusiasmanti mazzi per arricchire la vostra collezione, questi deck sono fatti su misura per voi. Perfetti per chi desidera tuffarsi immediatamente nel gioco senza il dispendio di tempo necessario a comporre un mazzo, questi set precostituiti sono pronti per l'uso e progettati per soddisfare i giocatori più esigenti.

La sinergia tra Magic e Fallout ha dato origine a quattro mazzi distinti: "Ave Caesar", "Sopravvissuti Agguerriti", "Scienza" e "Minaccia Mutante". Ogni mazzo contiene 100 carte, tra cui 38 esclusive che ritraggono personaggi iconici di Fallout, arricchendo il vostro gioco di nuove strategie e interazioni. Gli appassionati troveranno anche oggetti da collezione, tra cui un Collector Booster Sample Pack con carte a bordo speciale, oltre a utili accessori come pedine bifronte, un contatore di punti vita, una guida di strategia e un box per tenere al sicuro le vostre carte.

Deck Magic The Gathering X Fallout, dove acquistarli al miglior prezzo

Per quanto riguarda l'acquisto, attualmente Amazon rappresenta la scelta più vantaggiosa per portarsi a casa i mazzi di Magic The Gathering X Fallout, offrendo prezzi leggermente più competitivi rispetto a GameStop. Restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti sui prezzi o disponibilità.

Amazon

Mazzo Ave Caesar | 51,40€

Mazzo Sopravvissuti Agguerriti | 53,84€

Mazzo Scienza | 53,88€

Mazzo Minaccia Mutante | 51,72€

GameStop