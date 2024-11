MacBook Air 2022 con chip M2: prestazioni al TOP, ora in offerta!

Il Black Friday è arrivato, portando con sé tantissime offerte su una valanga di prodotti. Se siete alla ricerca di un notebook, oggi c'è una promozione che fa al caso vostro. MacBook Air 13 pollici con chip M2 offre prestazioni formidabili con la sua CPU e GPU a 8-core, 16GB di memoria unificata e uno spazio di archiviazione SSD da 256GB. È ora disponibile su eBay a un prezzo di 799,99€ grazie al coupon sconto PSPRNOV24 attivabile direttamente dalla pagina del prodotto, che vi consente di risparmiare 40€ sul prezzo di listino. Questo modello è perfetto per chi cerca velocità, efficienza ed una esperienza d'uso fluida grazie anche al display Liquid Retina da 13,6", alla videocamera FaceTime HD a 1080p e alle numerose opzioni di connettività, inclusa la porta MagSafe 3 per la ricarica. L'archiviazione SSD garantisce un accesso rapido ai vostri documenti, foto e video, rendendo ogni attività più veloce. Approfittate ora di quest'offerta per portarvi a casa tecnologia avanzata Apple.

Nota: ricordate di attivare il codice sconto PSPRNOV24 per ottenere uno sconto di 40€ sul prezzo di listino!

MacBook Air 2022 con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

MacBook Air 2022 con chip M2 è una scelta eccellente per studenti universitari, professionisti e creativi in cerca di un computer potente, versatile e incredibilmente portatile. Grazie al suo chip M2, offre prestazioni eccezionali sia per le attività quotidiane che per i carichi di lavoro più pesanti come l'editing di foto e video in 4K. Con una memoria unificata che accelera il passaggio e la condivisione di dati tra CPU, GPU e Neural Engine, questo dispositivo garantisce un'efficienza notevole per il multitasking, che consente di usare contemporaneamente più applicazioni senza perdite di prestazioni. La possibilità di scegliere fino a 24GB di memoria e un'unità SSD fino a 2TB lo rende ideale per chi necessita di ampi spazi di archiviazione e velocità superiore nell’accesso ai dati.

Oltre alle impressionanti specifiche tecniche, MacBook Air 2022 con chip M2 offre anche diverse opzioni di connettività, inclusa una porta MagSafe 3 per la ricarica, due porte Thunderbolt/USB 4 e il supporto per un monitor esterno, che lo rendono un hub centrale per qualsiasi configurazione di lavoro, studio o gioco. Il display Liquid Retina da 13,6" con True Tone fornisce una visualizzazione eccezionale per ogni tipo di contenuto, mentre la videocamera FaceTime HD a 1080p assicura chiarezza in videochiamate e conferenze. Questo laptop è consigliato a chi desidera un dispositivo affidabile, con prestazioni elevate e pronte per il futuro, in grado di adattarsi a un ampio spettro di esigenze e progetti creativi.

Offerto a 799,99€, il MacBook Air 2022 con chip M2 offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Con prestazioni fino a 12 volte superiori rispetto ai precedenti modelli MacBook Air con Intel, e la possibilità di espansione della memoria fino a 24GB, questo dispositivo si adatta perfettamente sia alle esigenze professionali che di intrattenimento. La combinazione di potenza, efficienza e portabilità lo rende un acquisto altamente raccomandato per chi cerca un laptop all'avanguardia.

