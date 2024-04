MA CHE BOMBA! VIVE XR Elite in SUPER SCONTO! (-100€)

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli utenti che vogliono dare una chance alla realtà virtuale. L'ottimo VIVE XR Elite, visore pluripremiato al CES e al MWC 2023, è attualmente in offerta con uno sconto di 100€ che fa scendere il prezzo a soli 999€. Con un design raffinato ed elegante, questo dispositivo offre una libertà senza precedenti nella realtà virtuale, nell'XR e nella connessione PC, garantendo un'esperienza di gioco a bassa latenza e ad alta fedeltà. Godetevi un audio coinvolgente, una visione ottimizzata grazie alla regolazione dell'IPD e delle diottrie! Non lasciatevi scappare questa opportunità di possedere uno dei sistemi di gaming più avanzati disponibili sul mercato.

VIVE XR Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

VIVE XR Elite è l'acquisto ideale per gli appassionati di realtà virtuale in cerca della più avanzata tecnologia in termini di gaming ed esperienze immersive. Grazie al suo design all-in-one, è perfetto sia per i giocatori che desiderano godere della libertà senza fili nel gaming XR, sia per gli utenti avanzati che cercano di sfruttare la potenza dei loro PC VR-ready per un'esperienza di gioco a bassa latenza e ad alta fedeltà. Se avete sempre sognato di immergervi in mondi virtuali con la massima chiarezza visiva e un audio coinvolgente, VIVE XR Elite soddisfa queste esigenze grazie ai suoi altoparlanti potenti e alle opzioni di personalizzazione visiva come l'IPD e le diottrie regolabili.

È inoltre una scelta eccellente per chi vuole portare l'esperienza VR oltre il gioco tradizionale. Con le sue capacità di interporsi tra realtà fisica e virtuale, il dispositivo apre le porte a nuove possibilità ludiche e creative grazie al vivido passthrough XR ad alta risoluzione. VIVE XR Elite combina eleganza e potenza in un sistema di gaming all-in-one XR e PC-VR basato su Android che rivoluziona l'esperienza di realtà virtuale (VR), aumentata (AR) e mista (MR). La connettività al PC VR-ready permette di godersi i giochi a bassa latenza e ad alta fedeltà, mentre gli altoparlanti integrati garantiscono un suono nitido e immersivo.

Al prezzo di 999€, scontato di 100€ dal costo originale di 1.099€, VIVE XR Elite rappresenta l'avanguardia nel settore della realtà virtuale, sottolineato dai premi ottenuti al CES e MWC del 2023. Questo visore non solo si adatta perfettamente alle esigenze personali attraverso i settaggi finemente regolabili, ma spalanca le porte a un universo di esperienze VR, AR e MR.

Vedi offerta su Amazon