Bandai apre i preordini per la nuova SH Figuarts di Lucky Cyan, tratta dalla terza stagione di To Be Hero X, distribuita in streaming da Crunchyroll. La cantautrice dal destino unico prende vita in questa splendida action figure della linea SH Figuarts di Tamashii Nations, una proposta che unisce eleganza, dinamismo e una fedeltà assoluta al design originale dell’anime, pronta a conquistare fan e collezionisti.

Lucky Cyan - SH Figuarts

Lucky Cyan non è soltanto una musicista straordinaria, ma anche un personaggio capace di trasmettere la sua fortuna a chi la circonda. Nella serie, la sua caratteristica più iconica è l’arma speciale: una chitarra da battaglia in grado di trasformarsi in un arco, senza bisogno di parti intercambiabili. Un dettaglio spettacolare che Bandai ha riprodotto con cura, rendendo questa SH Figuarts una delle uscite più interessanti del momento.

Alta circa 145 mm e realizzata in PVC e ABS, la figure si distingue per la qualità delle sculture e la precisione nella riproduzione dei dettagli. Il set include tre set di mani intercambiabili per entrambe le braccia, tre espressioni facciali sostituibili che permettono di rappresentare diverse sfumature emotive, e naturalmente la sua iconica chitarra da battaglia completa. Grazie a questi accessori, è possibile ricreare alcune delle pose e delle scene più memorabili della serie, esaltando al massimo il dinamismo del personaggio.

Questa nuova SH Figuarts di Lucky Cyan rappresenta un perfetto equilibrio tra bellezza e azione, offrendo numerose possibilità di esposizione. Che sia in una posa musicale o pronta al combattimento, riesce a trasmettere tutta la forza, la grazia e l’energia che la contraddistinguono in To Be Hero X.

Prezzo e data di uscita

Distribuita ufficialmente in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Lucky Cyan sarà rilasciata in Giappone a maggio 2026 e arriverà successivamente nel nostro Paese a luglio 2026. Il prezzo indicativo è fissato a circa 80,00 euro, rendendola un’aggiunta imperdibile per i collezionisti e gli appassionati dell’anime.