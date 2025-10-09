La saga di Final Fantasy 7 Remake sta per raggiungere una nuova pietra miliare con l'arrivo di una confezione fisica che riunisce per la prima volta i due capitoli già disponibili della trilogia. Square Enix ha finalmente deciso di accontentare i collezionisti e gli appassionati del formato fisico, annunciando il lancio del Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth Twin Pack in edizione fisica per PlayStation 5. Si tratta di un'iniziativa che arriva dopo mesi di richieste da parte della community, considerando che Rebirth era stato distribuito solo in formato digitale in molti mercati.

Il pacchetto doppio sarà disponibile dal 4 dicembre in esclusiva per PS5, con un prezzo fissato a 59,99 dollari negli Stati Uniti, 69,99 euro in Europa e 59,99 sterline nel Regno Unito. Per fare un confronto immediato con i prezzi attuali, basti pensare che sul PlayStation Store il solo Rebirth costa attualmente 69,99 sterline, rendendo questa collezione fisica decisamente conveniente per chi vuole mettere le mani su entrambi i titoli.

I preordini sono già attivi sul negozio ufficiale di Square Enix, mentre non è ancora chiaro se e quando questa doppia confezione arriverà anche su altre piattaforme. La questione diventa particolarmente interessante considerando i piani di espansione della saga su Xbox e Nintendo Switch 2.

Il 22 gennaio 2025 segnerà infatti un momento storico per la serie: Final Fantasy 7 Remake debutterà finalmente su Xbox e sulla nuova console Nintendo. Questa mossa rappresenta la fine dell'esclusività PlayStation per il primo capitolo della trilogia reimaginata, aprendo le porte a un pubblico completamente nuovo che potrà scoprire la rivisitazione moderna del classico per PS1.

Rebirth è destinato a seguire la stessa strada multipiattaforma, anche se Square Enix non ha ancora rivelato quando questo accadrà. L'azienda giapponese sembra voler procedere con una strategia graduale, probabilmente per valutare la risposta del mercato e ottimizzare le risorse di sviluppo per le diverse versioni console.

Le versioni Xbox e Switch 2 di Remake non saranno semplici porting, ma includeranno delle funzionalità aggiuntive ispirate ai Pixel Remaster per facilitare la progressione nel gioco. Queste migliorie non rimarranno esclusive delle nuove piattaforme: Square Enix ha confermato che verranno integrate retroattivamente anche nelle versioni già esistenti per PS5 e PC, dimostrando un'attenzione particolare verso la base di giocatori consolidata.

Questa strategia ricorda l'approccio adottato da altri grandi publisher giapponesi come Capcom, che spesso rilasciano versioni "complete" dei loro titoli di maggior successo a distanza di tempo, arricchite con contenuti aggiuntivi e miglioramenti tecnici.

Con il terzo e conclusivo capitolo della trilogia Remake ancora in sviluppo per tutte le piattaforme, sorge spontanea una domanda: vedremo mai una collezione fisica completa dei tre giochi? I tempi di attesa per questo twin pack suggeriscono che Square Enix preferisce procedere con cautela nelle proprie strategie di distribuzione fisica.