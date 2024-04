La tastiera Logitech G512 Carbon oggi costa praticamente la metà

La tastiera gaming Logitech G512 Carbon è nota per le sue funzionalità avanzate, come l'illuminazione LIGHTSYNC RGB che permette una personalizzazione completa dei colori su ogni tasto. Dotata di switch meccanici e di una robusta copertura in alluminio di alta qualità, è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 42%, al prezzo di 104,99€ invece di 181€.

Logitech G512 Carbon, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech G512 Carbon è progettata per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di gioco migliorata e personalizzabile. Gli switch meccanici GX Brown offrono un feedback tattile distintivo, ideale per risposte immediate durante le sessioni di gioco intense, che danno però anche un feedback tattile per rendervi sempre sicuri di aver premuto un pulsante.

L'illuminazione RGB LIGHTSYNC non solo soddisfa le esigenze funzionali, ma aggiunge anche un tocco estetico al setup di gioco, permettendovi di sbizzarrirvi con diversi effetti e infinite combinazioni di colori. Inoltre, la struttura in lega di alluminio di alta qualità è pensata per garantirvi una lunga resistenza nel tempo, il che ne fa un investimento a lungo termine per la vostra postazione di gioco.

La porta passthrough USB semplifica la connessione di altri dispositivi senza compromettere l'organizzazione dello spazio. E il software Logitech G HUB arricchisce l'esperienza d'uso con una programmazione avanzata per illuminazione, modalità di gioco e macro, soddisfacendo le esigenze dei gamer più esigenti. Insomma, considerando il corposo sconto del 42% proposto in occasione della Amazon Gaming Week, l'occasione è ottima per portare a casa una tastiera duratura, dal design sobrio ma accattivante, che possa diventare la vostra migliore alleata nelle lunghe sessioni di gioco che vi attendono.

