Mouse da gaming Logitech G402 a soli 35€: LEGGERO e PRECISO!

Se state cercando un mouse da gaming di qualità a un prezzo conveniente, vi segnalo che l'ottimo mouse Logitech G402 Hyperion Fury è attualmente in offerta su Amazon. Questo mouse, è oggi proposto a soli 34,99€. Si tratta di un'occasione davvero imperdibile, soprattutto per coloro che aspirano a diventare dei veri pro gamer. Con un prezzo al di sotto dei 100 euro, è difficile trovare prodotti con la stessa qualità.

Mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury è una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un mouse da gioco di alta qualità venduto ad un prezzo competitivo. Questo mouse è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori, con un sistema di tracciamento ad alta velocità con tecnologia "Fusion Engine" che offre una velocità di oltre 500 ips. Questo lo rende particolarmente indicato per coloro che apprezzano la rapidità e la precisione nei giochi ad alta velocità.

Con la possibilità di regolare istantaneamente il valore dei DPI da una mira precisa a 250 DPI a rapide manovre a 4000 DPI, il mouse si adatta perfettamente ai giocatori che devono adattarsi dinamicamente a diverse situazioni di gioco. La sua risposta veloce, con una frequenza di aggiornamento di 1 ms, garantisce che ogni movimento venga trasmesso in tempo reale, essenziale per le sessioni competitive. Il design confortevole e la costruzione leggera con impugnature in gomma assicurano il comfort anche durante le lunghe sessioni di gioco, rendendolo ideale per competizioni, tornei e un uso quotidiano assiduo.

Dotato di 8 pulsanti programmabili per offrire la massima personalizzazione, il mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta un'ottima scelta per i giocatori che cercano precisione, velocità e personalizzazione a un prezzo competitivo. Vi consigliamo vivamente di acquistarlo subito per approfittare dell'ottima offerta su Amazon, evitando così di perdere questa occasione. Oggi lo trovate in offerta a 34,99€.



Vedi offerta su Amazon