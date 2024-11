Logitech G G309 Lightspeed: il mouse da gaming IN OFFERTA che non puoi perdere! - 37%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming capace di offrire prestazioni di livello professionale senza rinunciare alla convenienza, allora non potete perdervi questa fantastica offerta su Amazon. Il Logitech G G309 Lightspeed è disponibile a soli 59,99€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino di 97,99€. Si tratta di un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione di gioco con un dispositivo dalle caratteristiche avanzate e dal design ergonomico. Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

Logitech G G309 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse gaming wireless è l'ideale per chi cerca precisione, velocità e affidabilità. Grazie alla tecnologia Lightspeed, la connettività è solida e a bassa latenza, permettendovi di affrontare anche le partite più intense senza ritardi nei comandi. Inoltre, il G309 offre un'opzione di doppia connessione, permettendovi di passare facilmente dalla modalità Lightspeed al Bluetooth per una maggiore versatilità d'uso. Questo significa che potrete utilizzarlo non solo per il gaming su PC, ma anche su altri dispositivi compatibili come tablet o laptop, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento.

Dal punto di vista della precisione, il Logitech G309 è equipaggiato con il sensore HERO 25K, che assicura una tracciatura impeccabile, senza smoothing, accelerazione o filtri. Questo si traduce in una precisione assoluta nei movimenti, fondamentale per i giochi competitivi dove ogni millisecondo conta. Un altro elemento distintivo sono gli interruttori ibridi Lightforce, che combinano la velocità della tecnologia ottica con la sensazione tattile dei click meccanici, offrendo una risposta rapida e una durabilità superiore.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla sua eccezionale autonomia: con una singola batteria AA, il mouse può durare fino a 300 ore, garantendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Se siete tra coloro che preferiscono non preoccuparsi della batteria, il supporto per il sistema di ricarica wireless Powerplay vi permette di godere di un'autonomia illimitata, semplicemente appoggiando il mouse su un tappetino compatibile.

Nonostante le numerose funzionalità, il G309 rimane estremamente leggero, con un peso di soli 86 grammi (inclusa la batteria), che può scendere a 68 grammi se utilizzato con il sistema di ricarica. Questo lo rende perfetto per lunghe sessioni di gioco senza affaticare la mano. Inoltre, la presenza di 6 pulsanti programmabili consente di personalizzare il vostro stile di gioco, impostando scorciatoie che vi permetteranno di reagire più velocemente nelle situazioni critiche.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 59,99€, questo mouse rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Se volete portare il vostro gaming a un nuovo livello, approfittate subito di questa offerta prima che scada.

