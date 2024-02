Smart TV LG ottima per PS5 al MINIMO STORICO: meno di 300€!

Approfittate dell'opportunità su Amazon per acquistare la Smart TV 4K LG UHD da 43 pollici a soli 299,99€ invece di 349€, con uno sconto del 14%. Questo modello offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla risoluzione 4K e al potente processore α5 Gen6 di LG, che la rendono una TV perfetta per giocare con PS5. Avrete accesso a una vasta gamma di piattaforme di streaming e la TV è dotata di funzionalità avanzate come Alexa integrato, compatibilità con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit. Il telecomando incluso è dotato di puntatore, rendendo la navigazione ancora più intuitiva, mentre la piattaforma smart webOS 23 vi offre un'esperienza di utilizzo fluida e facile da gestire.

Smart TV 4K 43'' LG, chi dovrebbe acquistarla?

Se desiderate un'esperienza televisiva di livello superiore che unisca la qualità visiva dei film al divertimento interattivo, la Smart TV 4K LG UHD da 43'' è la scelta perfetta. Grazie alla sua risoluzione 4K, con oltre 8 milioni di pixel, garantisce un livello di dettaglio e chiarezza straordinario nella vostra sala. Il processore α5 Gen6 ottimizza automaticamente luminosità e audio per offrire la massima qualità di visione, mentre l'integrazione del cloud gaming tramite NVIDIA GeForce NOW consente di giocare ai migliori titoli senza la necessità di una console o un PC. Perfetta per gli appassionati di film, serie TV e eventi sportivi in diretta, questa TV offre un'ampia gamma di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, garantendo una varietà di contenuti senza pari.

Per coloro che cercano una smart TV user-friendly, webOS 23 e il telecomando dotato di puntatore rendono la navigazione un'esperienza intuitiva e senza sforzi. Grazie all'assistente vocale AI ThinQ e all'integrazione di Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit, controllare i dispositivi connessi e cercare contenuti diventa un gioco da ragazzi, grazie alla facilità di utilizzo dei comandi vocali.

Questa Smart TV è un'opzione eccezionale per coloro che desiderano un'esperienza visiva di prim'ordine, arricchita dalla comodità del gaming cloud e dalla vasta gamma di contenuti in streaming. Grazie alla sua compatibilità con una varietà di assistenti vocali e dispositivi smart, diventa il fulcro di intrattenimento ideale per qualsiasi ambiente domestico. Data l'offerta straordinaria di soli 299,99€, che garantisce un risparmio netto del 14%, consigliamo vivamente l'acquisto di questa Smart TV, che rappresenta un'opportunità imperdibile per arricchire il vostro salotto con tecnologia all'avanguardia.

