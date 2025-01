LG QNED 55'': l’innovazione del 4K che rivoluziona il tuo gaming!

Se state cercando una smart TV di ultima generazione, oggi è il momento perfetto per acquistarne una! Su Amazon, la LG QNED 55'' è disponibile a soli 699,00€ invece di 1.199,00€. Un super sconto del 42% che non potete lasciarvi sfuggire!

La LG QNED 55'' combina le tecnologie Quantum Dot e NanoCell per offrirvi colori raffinati e puri, superando di gran lunga i tradizionali TV LED. Il processore α8 con AI garantisce prestazioni grafiche e sonore ottimizzate, analizzando in tempo reale ciò che state guardando. Grazie alla funzione Advanced Local Dimming, il contrasto delle immagini è migliorato e ogni dettaglio è esaltato, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

Il design slim rende questa TV perfetta per qualsiasi ambiente: uno stile essenziale e raffinato che valorizza lo spazio in cui viene collocata. Inoltre, il programma webOS Re:New garantisce aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi 5 anni, mantenendo il vostro TV sempre al passo con le novità.

Se siete appassionati di videogiochi, la LG QNED 55'' è un vero gioiello. Con 4 porte HDMI 2.1, supporta il gameplay in 4K a 120fps, con tecnologie VRR e FreeSync Premium per un’esperienza fluida e reattiva. La Smart TV è dotata del sistema operativo webOS 24, che include tantissime app di streaming e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI per rispondere ai vostri comandi vocali. Il pratico telecomando puntatore consente di navigare con semplici movimenti del polso, rendendo il controllo della TV ancora più intuitivo.

Non perdete questa opportunità! La LG QNED 55''è in offerta a soli 699,00€ su Amazon, con uno sconto eccezionale del 42%. Affrettatevi prima che l’offerta termini!