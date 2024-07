Non aspettare! Questa TV LG QNED 4K 50" è in OFFERTA a SOLI 799€!

Se siete alla ricerca di una smart TV che vi offra un'esperienza visiva di altissimo livello, l'LG 50QNED85T6C potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Grazie a uno sconto del 10% rispetto al prezzo più basso recente di 889,00€, ora potete acquistare questo prodotto su Amazon a soli 799,00€. Questa offerta rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare la vostra esperienza di intrattenimento domestico. E se desiderate una maggiore visione del mercato, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming.

LG 50QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarla?

A differenza di una tradizionale TV Ultra HD, questo modello combina le tecnologie Quantum Dot e NanoCell, garantendo colori più brillanti, vivaci e realistici. Il nuovo processore α8, supportato dall'Intelligenza Artificiale, elabora le immagini per renderle ancora più realistiche, analizzando ogni fotogramma per migliorare la risoluzione e ridurre il rumore, offrendo anche un suono surround virtuale fino a 9.1.2 canali. Questa combinazione di tecnologie fa sì che la TV QNED di LG superi nettamente i modelli QLED standard in termini di qualità dei colori.

Collegare la vostra console o PC di nuova generazione a questa TV vi fornirà un'esperienza di alto livello grazie al supporto per VRR (Variable Refresh Rate) e AMD FreeSync, che eliminano i fastidiosi effetti di tearing dell'immagine. Con ben quattro porte HDMI 2.1, potrete godere dei vostri videogiochi preferiti in 4K fino a 120fps, garantendo un gameplay fluido e reattivo. Questo modello è anche estremamente sottile, con uno spessore di meno di 31mm, che lo rende non solo un dispositivo di intrattenimento ma anche un elegante elemento d'arredo per la vostra casa, perfetto anche quando è spento.

Il design super slim e i piedini laterali rendono questa TV non solo un piacere per gli occhi ma anche una soluzione stabile e pratica, perfetta per integrare una soundbar e migliorare ulteriormente la vostra esperienza audio. WebOS 24 con ThinQ AI di LG è una piattaforma smart intuitiva e ricca di contenuti, che vi permette di accedere facilmente a una vasta gamma di servizi di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, Rakuten TV e molti altri. Con l'Intelligenza Artificiale integrata, la TV vi consiglierà cosa vedere in base alle vostre abitudini e risponderà ai vostri comandi vocali, rendendo la navigazione semplice e veloce.

Infine, il telecomando puntatore è un'ulteriore chicca che semplifica l'uso quotidiano del TV. Potrete muovervi tra i menu e le app come se steste usando un mouse, con un semplice gesto del polso. Questa TV è progettata per offrire ore di intrattenimento continuo, sia che si tratti di lunghe maratone di film e serie TV, sia di intense sessioni di gioco. Non perdete l'occasione di acquistare la LG 50QNED85T6C su Amazon a questo prezzo scontato e regalatevi un'esperienza di intrattenimento senza precedenti.

