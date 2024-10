Lenovo Legion Go a un PREZZO MAI VISTO! Gaming portatile al massimo livello!

Se siete appassionati di gaming in cerca di una console portatile di alto livello, la Lenovo Legion Go è sicuramente una scelta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto ora che su Amazon è disponibile al prezzo più basso di sempre, solo 654,12€. Questa potente console portatile offre un’esperienza di gioco completa e coinvolgente, supportata da specifiche tecniche che la rendono ideale per qualsiasi titolo di ultima generazione.

Lenovo Legion Go, chi dovrebbe acquistarla?

Con uno schermo touchscreen PureSight da 8,8" WQXGA e una risoluzione di 2.560x1.600 pixel, potrete godere di immagini nitide e dettagliate, arricchite da una frequenza di aggiornamento regolabile fino a 144Hz. Questo vi permetterà di adattare l'esperienza visiva alle vostre esigenze, scegliendo tra una fluidità grafica elevata o un risparmio energetico, con la possibilità di abbassare la risoluzione a 800p e portare il refresh rate a 60Hz. Il tutto è protetto dal resistente vetro Gorilla Glass, per una maggiore durabilità.

Sotto il cofano, la Legion Go (qui trovate la nostra recensione) è spinta da un potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di SSD PCIe 4.0, che garantiscono prestazioni fulminee e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite schede microSD. La grafica è affidata alla GPU AMD Radeon Graphics, che assicura fluidità e reattività anche nei giochi più esigenti dal punto di vista grafico.

Uno dei punti di forza della Lenovo Legion Go sono i controller ergonomici TrueStrike, che offrono un’esperienza di gioco confortevole e precisa. Questi controller sono progettati per sessioni di gioco prolungate, con un design che riduce lo sforzo delle mani e la tensione muscolare. Inoltre, la modalità FPS integrata e i tasti WASD vi permetteranno di affrontare al meglio ogni sfida nei giochi di precisione, garantendo un livello di controllo che raramente si trova su altre console portatili.

La Legion Go non è solo potenza: è anche versatile. Dotata di Windows 11, supporta una vasta gamma di piattaforme di gioco, tra cui Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass, permettendovi di giocare ai vostri titoli preferiti ovunque vi troviate. La batteria da 49.2 Whr vi garantisce lunghe sessioni di gioco, ricaricabili rapidamente grazie alla Super Rapid Charge.

Insomma, con la Lenovo Legion Go, avrete a disposizione una console da gaming portatile in grado di offrire prestazioni e versatilità al top, perfetta per giocare in mobilità o a casa, collegandola a monitor e periferiche esterne. Se siete alla ricerca di un dispositivo che non scenda a compromessi, questo è il momento giusto per approfittare di questa imperdibile offerta!

