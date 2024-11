LEGO: scopri come ricevere Cerebro, l'esclusivo set dedicato agli X-Men!

LEGO ha annunciato un'offerta esclusiva per gli appassionati degli X-Men: acquistando il set LEGO Marvel X-Men: X-Mansion, riceverete in omaggio il set LEGO Marvel Cerebro. Questa promozione è riservata ai membri del programma LEGO Insiders e sarà valida fino al 7 novembre 2024, salvo esaurimento scorte. Approfittate della promozione finché siete in tempo!

Set LEGO Marvel Cerebro, come averlo gratis?

Il set X-Men: X-Mansion offre una dettagliata riproduzione dello Xavier Institute for Higher Learning, ispirata alla serie animata X-Men '97. Con 3.093 pezzi, il modello modulare presenta numerosi riferimenti ai personaggi e alle scene iconiche, inclusi Cerebro e una figura costruibile di Sentinella. Il set include dieci minifigure, tra cui Professor X, Wolverine, Tempesta, Ciclope, Rogue, Uomo Ghiaccio, Gambit, Alfiere, Magneto e Jean Grey.

In aggiunta, il set omaggio Cerebro permette di costruire il celebre dispositivo di rilevamento dei mutanti utilizzato dal Professor Xavier. Questo modello include una minifigure del Professor X sulla sua sedia a rotelle, un elemento "Cerebro" stampato e una console con un componente blu trasparente che raffigura il personaggio degli X-Men, Jubilee. Con dimensioni compatte di 12 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 11 cm di profondità, il set è facilmente trasportabile, offrendo un'esperienza di gioco ovunque vi troviate.

Per usufruire di questa promozione, è necessario essere iscritti al programma LEGO Insiders. L'offerta è valida per gli acquisti effettuati tra il 1° e il 7 novembre 2024, o fino a esaurimento scorte. Considerando l'esclusività e la popolarità dei set coinvolti, si consiglia di agire tempestivamente per assicurarsi il set Cerebro in omaggio.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati degli X-Men e dei set LEGO Marvel, offrendo la possibilità di arricchire la propria collezione con modelli esclusivi e dettagliati. Non perdete l'occasione di immergervi nel mondo dei mutanti con questi set unici.

