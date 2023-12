Con le lunghe vacanze di Natale a disposizione, molti tra i videogiocatori più appassionati punteranno ad affinare le proprie abilità sui migliori titoli competitivi in circolazione. Ma ci sarà spazio anche per le ultime novità tecnologiche, soprattutto con le console next-gen, PlayStation 5 ed Xbox Series X/S. Per garantire prestazioni migliori ed una maggiore immersione nel mondo di gioco, le cuffie gaming sono diventate un accessorio indispensabile. Dunque perché non regalarne un paio?

Le cuffie ideate appositamente per il gaming non solo sono in grado di avvolgere interamente il giocatore ed isolarlo dai rumori esterni, ma sono anche estremamente comode e permettono di non perdersi nemmeno un particolare del sonoro. Tenendo conto delle caratteristiche di ogni dispositivo, oggi abbiamo deciso di aiutarvi e selezionare per voi le migliori cuffie gaming da regalare a Natale.

Le migliori cuffie da gaming da regalare a Natale

Sony Pulse 3D

Le cuffie ufficiali di PS5

Se le cuffie che dovete regalare (o regalarvi) sono per PS5, vi fermiamo subito: orientatevi sulle Sony Pulse 3D ufficiali realizzate da Sony per dormire i sonni più tranquilli possibili sul vostro regalo.

Le cuffie sfruttano al massimo il Tempest Engine per il comparto sonoro dei videogiochi sulla nuova console, sono dotate di microfoni integrati nel padiglione e di controlli per nulla ingombranti. Inoltre, ora potete anche sceglierle nel colore che preferite!

Xbox Wireless Headset

Le cuffie ufficiali di Xbox

Se invece vi serve un regalo adatto a chi possiede Xbox Series X|S, non possiamo che consigliarvi le apposite cuffie ufficiali realizzate direttamente da Microsoft. Le Xbox Wireless Headset sono cuffie senza fili perfettamente compatibili con entrambe le console next-gen, senza bisogno di utilizzare adattatori o cavi: si sincronizzeranno in automatico grazie alla funzionalità Xbox Wireless.

Si tratta di cuffie con un design leggero e flessibile, ma anche con un'ottima qualità audio e una durata della batteria considerevole, di ben 15 ore. Inoltre, grazie al Bluetooth potrete scegliere di utilizzarle su altri dispositivi come PC e smartphone, per ascoltare musica o durante le telefonate.

Logitech G435

Miglior rapporto qualità/prezzo

Le cuffie Logitech G435 sono perfette per chi cerca un headset leggerissimo, estremamente comodo, ideale da tenere addosso per lunghe sessioni di gioco anche con gli occhiali.

Dotate di tecnologia Lightspeed senza latenza, permettono di godere dell'audio surround e sfruttano il Tempest Engine di PS5. Sono raccomandate per l'utilizzo su console PlayStation e PC, integrano nel padiglione sinistro due ottimi microfoni e tutti i controlli per volume e sincronizzazione. Il tutto, con un peso leggerissimo e con disponibilità in tre colori, per tutti i gusti.

SteelSeries Arctis Pro Wireless

Per i giocatori professionisti

Se volete regalare le migliori cuffie disponibili sul mercato, allora non guardate oltre e buttatevi senza remore su questo prodotto. Queste cuffie sono dotate sia di una doppia connessione wireless in 2.4G che di una connessione bluetooth, in maniera tale da consentirne l'utilizzo su qualunque dispositivo o console abbiate in mente.

Nella confezione sono incluse due batterie al litio, con una durata di oltre venti ore di gioco ciascuna, così da poter avere sempre una ricarica pronta anche in casi di emergenza. I driver delle SteelSeries Arctis Pro Wireless sono in grado di riprodurre frequenze fino a 40.000 Hz: sfruttando il surround di ultima generazione DTS Headphone X 2.0 vi sentirete come se foste davvero dentro il gioco. Garantite inoltre sia comodità che resistenza, grazie ai cuscinetti in tessuto AirWeave ed alla struttura formata in acciaio e lega di alluminio. Il microfono ha una qualità vocale da studio ed in grado di cancellare efficacemente il rumore di sottofondo.

Logitech G PRO X Surround

Per chi vuole di più dal microfono

Tra le nostre idee regalo, questa è quella più indicata per i giocatori che preferiscono dare priorità alla qualità del microfono. Se infatti vengono utilizzate su PC in coppia col software Logitech G Hub e con una scheda audio esterna USB — inclusa nella confezione — si potranno sfruttare filtri professionali per migliorare le prestazioni del vostro microfono.

Logitech G PRO X Surround permette infatti di ridurre comodamente rumori di fondo e fastidiosi fischi, rendendolo non solo un prodotto ideale per chi sfrutta molto le chat online, ma anche per chi si diletta negli streaming. Inoltre le imbottiture sono in memory foam con un rivestimento in similpelle, mentre la struttura è composta in acciaio ed alluminio.

Scegliere le migliori cuffie gaming da regalare: consigli utili

Esistono ormai tantissime cuffie gaming sul mercato, rendendo estremamente difficile sceglierne un paio da regalare, soprattutto per chi non ha dimestichezza con il mondo delle console e con le effettive caratteristiche degli accessori.

Per provare a venirvi più facilmente incontro e aiutarvi a scegliere il modello ideale, abbiamo pensato ad alcuni consigli utili per l'acquisto delle vostre cuffie gaming da regalare.

Attenzione tra cuffie cablate e wireless

Prima di scegliere quale tipo di cuffie acquistare, è bene fare le dovute differenze tra cuffie cablate e wireless: il primo modello, per l'appunto, funzionerà tendenzialmente tramite il classico jack da 3,5 mm, mentre le cuffie wireless sono senza fili e necessitano di un tipo di connettività particolare, solitamente via bluetooth o tramite un apposito ricettore.

Le cuffie cablate sono tendenzialmente compatibili con qualunque tipo di dispositivo e console — ad eccezione degli smartphone, che ormai sempre più spesso non includono più l'apposita uscita — ma per le cuffie senza fili è importante leggere attentamente le informazioni e capire se è compatibile con le console apposite.

Xbox e PlayStation in particolare tendono ad avere standard particolari per la connettività senza fili, motivo per il quale vi consigliamo di acquistare prodotti su licenza o che comunque chiariscono la piena compatibilità con le console.

Il microfono è importante?

Dopo aver scelto se acquistarle cablate o senza fili, dovrete affrontare un secondo dilemma: la presenza o meno del microfono incorporato. Nella maggior parte dei casi, si tratta di microfoni di qualità non particolarmente elevata, che riescono unicamente a garantire una comunicazione con i propri amici nei party online.

Tuttavia, nei casi di cuffie gaming più costose, è possibile trovare anche microfoni più avanzati che rendano la voce del giocatore anche più chiara e cristallina, contribuendo a rendere più efficace la comunicazione e la coordinazione online. Detto ciò, se siete indecisi sul modello di cuffie da acquistare, cercate di pensare a quali videogiochi l'utente che deve ricevere il regalo tende a utilizzare più spesso.

Se gioca molto online comunicando con i suoi amici, allora un paio di cuffie gaming con microfoni di alta qualità saranno un regalo estremamente gradito. In caso contrario, se preferirà semplicemente ascoltare meglio la musica o tende a non comunicare spesso, potreste anche scegliere un modello che si concentri prevalentemente sull'aspetto sonoro.

Ci sono funzionalità aggiuntive da tenere in considerazione?

Le migliori cuffie gaming offrono spesso alcune feature aggiuntive che, nel caso di un regalo di Natale, possono servire a rendere più appetibile il prodotto da acquistare. Tra quelle più interessanti troviamo la possibilità di bilanciare al volo il volume di gioco con quello della chat vocale: in poche parole, questo consente agli utenti di scegliere quanto forte si deve sentire il volume dei propri amici rispetto a quello della partita.

Nel caso delle cuffie con microfono si potrà trovare spesso anche la possibilità di disattivarlo oppure, molto più raramente e solo in modelli specifici, perfino la possibilità di rimuoverlo del tutto. Alcune cuffie gaming potrebbero perfino presentare illuminazioni estetiche, a volte perfino personalizzabili, oltre a diversi profili per l'audio in base alla tipologia di partite. Chiaramente, se a un giocatore interessa giocare e basta, molte di queste opzioni non dovrebbero essere necessarie, ma si tratta di vantaggi in più per quelli che puntano sempre a essere i migliori.