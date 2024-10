La serie di cui tutti parlano è su Amazon, abbonati ora gratis 30 giorni!

Da qualche giorno, su Prime Video, è finalmente disponibile Citadel: Diana, la nuova serie italiana di spionaggio che ha conquistato tutti per la sua trama intricata e il suo cast stellare. Prodotta da Cattleya, in collaborazione con Amazon Studios e supervisionata dai celebri Fratelli Russo, questa serie rappresenta un tassello fondamentale nell'universo di Citadel, che già ha catturato l'attenzione del pubblico internazionale.

Citadel: Diana, chi dovrebbe vederla?

Citadel: Diana ci porta in una Milano futuristica, nel 2030, dove la protagonista, Diana Cavalieri (interpretata da Matilda De Angelis), vive una situazione di profondo conflitto interiore. Agente di Citadel infiltrata nell'organizzazione rivale Manticore, Diana si trova imprigionata da otto anni, costretta a operare come doppiogiochista. Quando finalmente le si presenta l’opportunità di fuggire e distruggere Manticore dall'interno, Diana deve decidere se fidarsi di Edo Zani, l’erede della famiglia Zani e figura chiave in Manticore Italia. Le dinamiche di potere, i segreti e i tradimenti tra Diana e Zani sono al centro di questa storia che mescola azione, suspense e riflessioni profonde sulla lealtà e la fiducia.

La serie si sviluppa in sei episodi, ognuno dei quali aggiunge nuovi tasselli al passato dei personaggi e ai loro obiettivi futuri. Il viaggio di Diana, diviso tra flashback che rivelano il suo percorso come agente Citadel e gli eventi presenti, si snoda in un crescendo di tensione fino allo scontro finale. Tra missioni segrete a Parigi e operazioni sotto il sole di Sicilia, lo spettatore viene portato in un intricato gioco di potere dove nulla è ciò che sembra.

Citadel: Diana è perfetta per chi ama le spy story moderne, che uniscono intrighi politici a personaggi complessi e situazioni moralmente ambigue. Grazie alla qualità della produzione e alla trama avvincente, è una delle serie più attese dell’anno su Prime Video. E non finisce qui: l'abbonamento ad Amazon Prime non vi darà solo accesso a questa fantastica serie, ma anche a un catalogo ricchissimo di film, serie TV, documentari e altri contenuti esclusivi.

Citadel: Diana è perfetta per chi ama le spy story moderne, che uniscono intrighi politici a personaggi complessi e situazioni moralmente ambigue. Grazie alla qualità della produzione e alla trama avvincente, è una delle serie più attese dell'anno su Prime Video.

