CHE PREZZO! Apple Magic Keyboard per iPad al MINIMO STORICO!

Se possedete un iPad Pro da 11" di terza generazione o un iPad Air di quarta generazione non potete lasciarvi scappare questa vantaggiosa offerta disponibile su Amazon! Infatti, oggi potete acquistare Apple Magic Keyboard a soli 273,90€, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino! La Magic Keyboard trasforma radicalmente il vostro modo di lavorare con iPadOS, grazie ai suoi tasti retroilluminati, al meccanismo a forbice e al trackpad per gesti Multi-Touch. Dispone anche di una porta USB-C per la ricarica pass-through. Quando non è in uso, si trasforma in una custodia protettiva per il vostro dispositivo. Approfittate di questa opportunità per ottenere questo accessorio indispensabile a un prezzo scontato!

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11" 3a gen e iPad Air 4a gen), chi dovrebbe acquistarla?

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" e iPad Air è l'accessorio perfetto per chi desidera trasformare il proprio iPad in un laptop senza compromessi in termini di comodità e portabilità. Questo accessorio è particolarmente indicato per professionisti e studenti che trascorrono molto tempo digitando documenti, email o appunti. Grazie ai tasti di dimensioni standard retroilluminati e al meccanismo a forbice, offre un'esperienza di scrittura precisa e silenziosa. Inoltre, il trackpad integrato apre nuove possibilità di interazione con iPadOS tramite gesti Multi-Touch, migliorando l'efficienza e la velocità del lavoro.

Grazie alla sua funzione di inclinazione regolabile, Apple Magic Keyboard offre sempre l'angolazione ottimale per qualsiasi attività o visualizzazione. Per gli utenti sempre in movimento, questo accessorio funge anche da custodia protettiva, migliorando notevolmente la portabilità e versatilità di iPad. La presenza della porta USB-C integrata per la ricarica pass-through rappresenta un ulteriore vantaggio, poiché consente di caricare il dispositivo mantenendo libera la porta per altri accessori. Queste caratteristiche rendono Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" e iPad Air una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza utente ottimale, massima produttività in movimento e protezione affidabile per il proprio dispositivo.

Attualmente in super offerta a 273,90€, con uno sconto del 26% sul prezzo originale di 369€, Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" e iPad Air rappresenta un investimento intelligente per migliorare in modo sostanziale la produttività e l'esperienza globale con il vostro iPad. Consigliamo vivamente l'acquisto a chi cerca un'esperienza di digitazione di alta qualità, funzionalità multitouch avanzate e una soluzione versatile adatta sia per il lavoro che per il tempo libero.

Vedi offerta su Amazon