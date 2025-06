Bandai Namco lancia un’interessante promozione sul PlayStation Store che farà felici gli appassionati di action RPG: Scarlet Nexus, il titolo acclamato uscito nel 2021 su PS5 e PS4, è ora disponibile a soli 9,79 euro, con uno sconto dell’85%, fino al 3 luglio.

Questo prezzo rappresenta uno dei più bassi mai visti per il gioco (che trovate anche su Amazon), rendendolo un’ottima occasione per chi non lo avesse ancora provato.

La promozione - che trovate qui - fa parte della più ampia Mid-Year Deals, che offre sconti su migliaia di titoli, inclusi contenuti aggiuntivi e DLC. Per i fan più accaniti o per chi volesse un’esperienza più completa, è disponibile anche l’Ultimate Edition di Scarlet Nexus a 14,99 euro, con uno sconto dell’80%.

Questa versione include, oltre al gioco base, il Season Pass con nuovi episodi e ampliamenti, un artbook digitale, la colonna sonora originale, costumi extra e altri contenuti esclusivi.

Scarlet Nexus è stato accolto positivamente dalla critica, tanto da essere nominato come miglior RPG ai The Game Awards 2021, dove però ha ceduto il premio a Tales of Arise, altro grande successo di Bandai Namco.

Per chi fosse indeciso, c’è anche la possibilità di provare una demo gratuita, disponibile sul PlayStation Store senza bisogno di un abbonamento PS Plus.

Questa offerta è una vera chicca per gli amanti degli RPG d’azione e per chi vuole esplorare nuove IP senza spendere una fortuna. Scarlet Nexus si è distinto per il suo stile unico, un mix tra fantascienza e psicologia, con meccaniche di combattimento dinamiche e un comparto narrativo intrigante.

Se cercate un titolo che unisca gameplay fluido a una storia originale, questo è il momento giusto per tuffarvici (se vi va, lo abbiamo recensito qui).

Inoltre, con l’Ultimate Edition, si ha accesso a tantissimi contenuti extra che arricchiscono ulteriormente l’esperienza, il tutto a un prezzo molto contenuto. Davvero un’occasione da non perdere.