I fan di Pokémon Rubino e Zaffiro possono finalmente gioire: è disponibile gratuitamente una splendida reinterpretazione dei titoli di terza generazione, creata da un fan per i fan.

Si chiama Pokémon Gamma Emerald, ed è la dimostrazione perfetta di quanto la community Pokémon possa superare The Pokémon Company quando si tratta di passione, gusto estetico e rispetto per la pixel-art.

Realizzato da UndreamedPanic, Gamma Emerald non è una semplice mod, ma una vera e propria rivisitazione moderna di Pokémon Smeraldo, avvistabile ancora su Amazon, con uno stile visivo che richiama il tanto amato look HD-2D — lo stesso che ha reso celebri titoli come Octopath Traveler.

Niente modelli 3D scialbi o ambienti piatti: qui si respira il fascino dell’originale, ma con un tocco artistico moderno e di grande impatto.

La demo è giocabile gratuitamente qui o qui e, pur essendo ancora una beta pubblica, sta già facendo breccia nel cuore dei giocatori. Certo, come avverte lo stesso autore, ci sono ancora bug da sistemare, ma il potenziale è evidente.

Basta leggere i commenti degli utenti: c’è chi l’ha giocata in compagnia su Discord, chi è già riuscito a catturare il Pikachu speciale, e chi semplicemente si è innamorato delle animazioni e dell’estetica.

Un progetto come questo mette inevitabilmente in discussione la direzione intrapresa da Game Freak e The Pokémon Company negli ultimi anni. Dopo remake deludenti, spesso criticati per la scarsa qualità grafica e il minimalismo tecnico, vedere cosa riesce a fare un singolo sviluppatore indipendente fa riflettere.

Gamma Emerald non è solo una lettera d’amore ai giochi originali, ma anche un promemoria di ciò che i fan veramente vogliono da un remake Pokémon.

Per ora non ci resta che supportare il progetto, godersi questa demo gratuita e sperare che un giorno The Pokémon Company prenda appunti. Perché, diciamolo chiaramente: Pokémon Smeraldo merita un ritorno in grande stile. E se Game Freak non vuole farlo, la community è già un passo avanti.

