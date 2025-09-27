Bandai arricchisce ulteriormente la sua rinomata linea SH Figuarts con l’apertura dei preordini per un nuovo e atteso modello ispirato all’anime Dragon Ball Daima: Kaioshin (Mini). Una proposta che unisce l’attenzione ai dettagli tipica di Tamashii Nations e l’originalità dello stile “chibi” che caratterizza la più recente serie del franchise.

Kaioshin Mini - SH Figuarts

Dragon Ball Daima rappresenta infatti un capitolo fondamentale per il brand, supervisionato direttamente da Akira Toriyama poco prima della sua scomparsa nel marzo 2024. Annunciata ufficialmente al New York Comic Con 2023 in occasione del 40° anniversario del manga, la serie prodotta da Toei Animation si colloca cronologicamente subito dopo gli eventi di Dragon Ball Z, a seguito della sconfitta di Majin Buu. Con un totale di 20 episodi settimanali, la produzione ha conquistato i fan alternando momenti di azione intensa a situazioni ricche di comicità, il tutto valorizzato da un design compatto e adorabile che ripropone i protagonisti in versione miniaturizzata.

La nuova SH Figuarts Kaioshin (Mini) Daima è realizzata in PVC e ABS e misura 7 centimetri di altezza. Nonostante le dimensioni ridotte, la cura dei dettagli rimane elevatissima, permettendo di cogliere appieno l’essenza del personaggio. Il set comprende diversi accessori, tra cui tre tipologie di mani intercambiabili per ciascun lato, due espressioni facciali sostituibili e parti bonus pensate per arricchire anche la SH Figuarts di Son Goku (Mini) Daima. Grazie a queste opzioni, i collezionisti potranno ricreare numerose pose dinamiche e scene iconiche tratte dall’anime.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la figure sarà disponibile a partire da agosto 2026 al prezzo indicativo di 60,00 euro, mentre il debutto sul mercato giapponese è previsto già a marzo dello stesso anno. Con questa uscita, Bandai conferma ancora una volta la volontà di espandere con entusiasmo il mondo dei collezionabili dedicati a Dragon Ball Daima, offrendo ai fan prodotti di alta qualità che uniscono fedeltà estetica e possibilità di personalizzazione.