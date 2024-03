SCATENATEVI con Just Dance 2024 per Switch, oggi a prezzo SUPER!

Se siete amanti della musica e del ballo e avete sempre la tentazione di scatenarvi e iniziare a danzare quando in radio parte la vostra canzone preferita, probabilmente siete destinatari ideali di Just Dance 2024, il celebre videogioco di casa Ubisoft dove la musica la fa da protagonista. Grazie alle offerte di primavera di Amazon, ora potete portarlo a casa in edizione Nintendo Switch a un prezzo speciale di soli 29,98€, con un risparmio del 14% rispetto al costo abituale.

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi ha raccontato il nostro Francesco Corica nella sua recensione completa di Just Dance 2024, parliamo di un gioco che vi permette di ballare con i brani più alla moda del momento, consentendovi così anche di rimanere attivi e allenarvi mentre siete a casa, dicendo addio a una vita troppo sedentaria. Con oltre 40 nuovi brani che spaziano dai recenti successi globali ai classici amati da tutti, Just Dance 2024 è uno dei rhythm game più famosi dei videogiochi e si sposa benissimo alle serate con gli amici o le feste in compagnia della famiglia, dove la musica non può mai mancare.

Questo gioco è altresì consigliato a chi ama rimanere sempre aggiornato sulle ultime hits musicali e desidera un'esperienza videoludica che evolva nel tempo: grazie all'aggiornamento regolare con nuovi brani e ricompense, oltre alla possibilità di partecipare ad eventi stagionali con playlist gratuite per un periodo limitato, Just Dance 2024 è praticamente una piattaforma persistente per gli amanti della danza. E tra le novità di quest'anno ci sono anche i brani che arrivano direttamente dai film di successo di casa Disney, che faranno danzare adulti e giovanissimi. Occhio, però, perché per giocare godendosi tutti i brani e tutte le funzionalità è necessario avere una connessione a internet e anche un abbonamento alla piattaforma, venduto separatamente rispetto al codice del gioco.

Insomma, considerando il prezzo in offerta di oggi, avete la possibilità di unirvi al mondo di Just Dance 2024 spendendo sensibilmente meno del solito. E se amate la musica e la danza, l'occasione di risparmiare divertendovi è molto buona.

