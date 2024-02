Questo Speaker JBL di qualità TOP ora costa POCHISSIMO!

Avere uno speaker bluetooth portatile può essere un'ottima idea per avere con sé un po' di allegria e dare un tocco di vivacità a una serata in compagnia degli amici, ovunque vi troviate. A tal proposito, in questo momento potete fare vostro l'ottimo JBL Flip 6 grazie a uno sconto su Amazon: il prezzo passa così a soli 99,99€, con uno sconto notevole rispetto ai 149,99€ previsti di listino: si parla del 33%!

Speaker Bluetooth Portatile JBL, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di musica che desiderano una qualità audio superiore durante le pause all'aria aperta o durante le feste con gli amici, l'altoparlante Bluetooth portatile JBL Flip 6 ha senz'altro parecchio da offrire. Per via della sua esperienza sonora di alto livello grazie al JBL Pro Sound e al sistema di altoparlanti a 2 vie, assicura una riproduzione musicale stereo potente, chiara e con bassi profondi. Per gli amanti delle feste, è anche possibile animare l'atmosfera collegando il Flip 6 ad altri altoparlanti JBL compatibili attraverso la modalità JBL PartyBoost, peraltro arrivando fino a 12 ore di musica continua, con una sola carica.

Per chi ama organizzare feste in luoghi come piscine o parchi, o semplicemente cerca un compagno musicale resistente all'acqua e alla polvere, questo altoparlante è cima alle potenziali migliori scelte da fare. È adatto a chi cerca un dispositivo facile da trasportare senza compromettere qualità e stile. È inoltre perfetto da affiancare a smartphone o tablet, essendo molto versatile e facile da usare.

Al prezzo di soli 99,99€, con un bel risparmio rispetto ai 129,99€ di listino, è un ottimo acquisto per chi cerca uno speaker di alta qualità.

