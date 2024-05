SUPER OFFERTA! Oggi iPhone 15 Plus è SCONTATO di 230€!

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma ma non volete spendere troppo, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa fantastica offerta su Amazon. Infatti, grazie a uno sconto del 20% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistare iPhone 15 Plus con 128 GB di memoria al prezzo incredibile di 899,00€, probabilmente il più basso mai visto per questo dispositivo!

iPhone 15 Plus da 128 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

iPhone 15 Plus è l'acquisto ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia in termini di potenza e prestazioni, che combina innovazione e design di alto livello. Il suo schermo Super Retina XDR da 6,7" offre una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole, mentre il design resistente a schizzi e polvere lo rende perfetto per gli utenti più esigenti e avventurosi. La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x consente agli appassionati di fotografia di catturare immagini ad altissima risoluzione e ritratti dettagliati, offrendo una flessibilità artistica senza precedenti. Inoltre, la possibilità di modificare la messa a fuoco dopo lo scatto aggiunge una nuova dimensione creativa alle vostre foto.

Oltre a essere un ottimo acquisto per gli appassioanti di tecnologia e fotografia, iPhone 15 Plus è progettato per garantire sicurezza e praticità in ogni situazione. Le funzioni di sicurezza avanzate, come le chiamate di emergenza via satellite e il rilevamento incidenti, lo rendono un compagno affidabile sia per le vostre avventure che per la routine quotidiana.

Oggi, approfittando di questa vantaggiosa offerta Amazon, avete la possibilità di risparmiare sull'acquisto di iPhone 15 Plus e di ottenerlo a soli 899,00€, con uno sconto di ben 230€ sul prezzo di listino! Un vero affare, soprattutto se siete alla ricerca di un ottimo smartphone ricco di funzionalità avanzate.

Vedi offerta su Amazon