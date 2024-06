Iniziano i SUPER SCONTI HP Store! RISPARMIA fino al 20% con questi coupon!

Acquistare online su piattaforme come Amazon ed eBay è diventato una norma, principalmente per la praticità e l'economicità. Tuttavia, optare per gli acquisti diretti sul sito ufficiale dell'HP Store può offrirvi vantaggi inaspettati. Grazie a una serie di coupon esclusivi, validi fino al 30 giugno, avrete l'opportunità di accedere a sconti del 10%, 15% e 20% su un'ampia gamma di prodotti tecnologici. Per usufruire di questi sconti, utilizzate i codici "MAXI10", "MAXI15" e "MAXI20" al momento del pagamento. Questi vantaggi si applicano a una vasta selezione di articoli, inclusi PC, notebook, monitor e periferiche, tutti consultabili e acquistabili direttamente dalla pagina promozionale dell'HP Store.

Vedi offerte su HP Store

Maxi sconti HP, perché approfittarne?

I benefici di un acquisto diretto attraverso l'HP Store sono numerosi. Oltre a un risparmio significativo, garantito dagli sconti attuali, ogni prodotto acquistato viene fornito con la certezza dell'autenticità e con una garanzia solida, caratteristiche che solo un acquisto dal produttore può assicurare. Inoltre, avrete a disposizione una vasta gamma di ultimi modelli di PC, notebook e periferiche, permettendovi di selezionare tra le opzioni tecnologicamente più avanzate.

Prendiamo ad esempio il monitor gaming HP OMEN 27u, un vero gioiello tecnologico che, grazie al coupon "MAXI10", potete portare a casa al prezzo ridotto di solo 535,98€, a fronte di un prezzo di listino di 829,99€. Questo monitor si distingue per il suo pannello 4K HDR a 144Hz, che offre immagini di straordinaria nitidezza e fluidità, essenziali durante le intense sessioni di gioco. Arricchito da LED RGB e audio integrato, l'acquisto di questo monitor non solo eleva la qualità della vostra esperienza ludica ma vi consente di godere di servizi aggiuntivi come la spedizione gratuita in due giorni lavorativi e il pagamento dilazionato con Klarna.

Vedi offerte su HP Store