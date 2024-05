Microsoft 365 + Norton antivirus a prezzo folle! (-63%)

Grazie all'eccezionale offerta di Amazon, potete ora ottenere una licenza di 12 mesi per Microsoft 365 Personal a soli 45,49€, risparmiando più della metà rispetto al prezzo di listino di 123,99€. In aggiunta, riceverete una licenza valida per 15 mesi di Norton 360 Standard, uno dei migliori software antivirus disponibili. Questo pacchetto combina sicurezza online, 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud e app dedicate accessibili su diversi dispositivi, il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Microsoft 365 Personal, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo pacchetto è perfetto per coloro che desiderano migliorare la loro produttività, organizzazione e sicurezza digitale. Con accesso a programmi premium come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, è ideale per professionisti, studenti e chiunque voglia rendere la propria esperienza digitale più efficiente e creativa. La possibilità di utilizzare fino a 5 dispositivi contemporaneamente e di accedere a 1 TB di spazio su OneDrive lo rende adatto a chi lavora o studia in movimento, con la sicurezza garantita da Microsoft Defender.

Inoltre, con l'inclusione di Norton 360 Standard, avrete una protezione avanzata contro le minacce online su un singolo dispositivo, permettendovi di svolgere attività come lavoro, studio, operazioni bancarie e navigazione web in tutta tranquillità. Questa combinazione soddisfa le esigenze di coloro che vogliono una sicurezza dati solida e una produttività elevata, rendendola la scelta ideale per chi cerca una gestione efficiente e sicura delle proprie attività digitali.

Il pacchetto Microsoft 365 Personal + Norton 360 Standard, ora disponibile a soli 45,49€, con uno sconto del 63% sul prezzo originale di 123,99€, rappresenta insomma un'ottima opportunità di dare una svolta alla vostra produttività e alla vostra sicurezza digitale, in un'unica soluzione.

Vedi offerta su Amazon