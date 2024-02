PREZZO SHOCK su ASUS ROG Zephyrus: oggi lo paghi 200€ in meno

La serie Asus Rog è rinomata non solo per le prestazioni straordinarie, ma anche per il design sofisticato ed elegante. Tra i notebook da gaming in commercio, Asus Rog Zephyrus G16 si distingue per la sua eccellenza in termini di qualità e stile, posizionandosi come uno dei modelli di punta. Originariamente venduto a 1.999€, è ora disponibile su Amazon con uno sconto di 200€, un'opportunità eccezionale per un laptop di ultima generazione dotato della potente scheda video Nvidia RTX 4070.

Asus Rog Zephyrus G16, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus Rog Zephyrus G16 GU603ZI è un notebook dedicato al gaming, ma grazie alla sua potenza di elaborazione risulta adatto anche ai creatori di contenuti. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700H di 12ª generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, offre prestazioni eccezionali sia nel gaming che nella gestione di software impegnativi per l'editing di video e foto. Con una RAM di 16GB e un SSD PCIE da 1TB, assicura spazio e velocità per avviare istantaneamente i programmi e archiviare tutti i vostri progetti importanti.

Al prezzo scontato di 200€ in meno, otterrete prestazioni di alta qualità senza compromessi sulla mobilità, grazie alla batteria da 90 Wh e al supporto per la ricarica USB Type-C fino a 100W. Oltre alle prestazioni di punta, questo notebook si distingue anche per il suo design elegante e sottile, che garantisce un'ottima facilità di trasporto.

Il display QHD da 16 pollici a 240 Hz, con una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e il supporto Dolby Vision HDR, offre colori vividi e dettagli nitidi, catturando l'attenzione durante le sessioni di gioco o il lavoro su progetti creativi. Inoltre, la tecnologia Intelligent Cooling di ROG assicura che il notebook mantenga prestazioni ottimali senza surriscaldarsi, anche durante le sessioni di utilizzo più intense. Se cercate un'esperienza di gioco di alto livello e un ambiente di lavoro senza compromessi, il ROG Zephyrus G16 è la scelta su misura per voi.

