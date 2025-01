Illuminazione e precisione: tappetino da gaming XL a soli 30€!

Se sei un appassionato di gaming, sai che è fondamentale avere l'attrezzatura giusta per garantire la massima precisione e comodità durante le sessioni di gioco. Ecco perché ti consigliamo vivamente di acquistare il tappetino da gaming HyperX Pulsefire Mat. Questo grande tappetino non solo offre una superficie di scorrimento impeccabile, ma aggiunge anche un tocco di stile alla tua postazione. Oggi è in offerta a con lo sconto del 40%, al prezzo di 29,99€ invece di 49,99€.

Perché scegliere il tappetino da gaming HyperX Pulsefire Mat?

Illuminazione RGB : personalizza il tuo spazio di gioco con due zone di illuminazione personalizzabili e un comodo selettore touch per passare da un profilo di illuminazione all'altro.

: personalizza il tuo spazio di gioco con due zone di illuminazione personalizzabili e un comodo selettore touch per passare da un profilo di illuminazione all'altro. Sensore touch : cambia le impostazioni di illuminazione con un semplice tocco.

: cambia le impostazioni di illuminazione con un semplice tocco. Tracciamento di precisione : la superficie e le cuciture impercettibili garantiscono uno scorrimento regolare e uniforme del mouse, fondamentale per eseguire ogni movimento con la massima accuratezza.

: la superficie e le cuciture impercettibili garantiscono uno scorrimento regolare e uniforme del mouse, fondamentale per eseguire ogni movimento con la massima accuratezza. Superficie in tessuto resistente : la superficie resistente e fittamente intessuta, è progettata per durare a lungo e resistere all'usura.

: la superficie resistente e fittamente intessuta, è progettata per durare a lungo e resistere all'usura. Fondo in gomma antiscivolo : mantiene il tappetino saldamente in posizione, evitando scivolamenti indesiderati durante le sessioni di gioco più intense.

: mantiene il tappetino saldamente in posizione, evitando scivolamenti indesiderati durante le sessioni di gioco più intense. Arrotolabile : il tappetino è facile da trasportare, permettendoti di portarlo con te ovunque.

: il tappetino è facile da trasportare, permettendoti di portarlo con te ovunque. Dimensioni: disponibile nelle misure di 42 x 90 x 0,4 cm (L x P x A).

Il tappetino da gaming HyperX Pulsefire Mat è quindi pensato per i gamer che amano un tocco di stile senza rinunciare a una superficie di scorrimento precisa e uniforme. Grazie alla sua illuminazione RGB personalizzabile, al sensore touch e al design robusto e arrotolabile, è il compagno ideale per le tue sessioni di gioco. Non perdere l'occasione di migliorare la tua postazione con questo straordinario tappetino, ora in offerta a un prezzo imbattibile. Il tappetino da gaming HyperX Pulsefire Mat è attualmente in offerta con lo sconto del 40%, al prezzo di 29,99€ invece di 49,99€. Un'offerta imperdibile per migliorare la tua esperienza di gioco senza spendere una fortuna.